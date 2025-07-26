LIVE／決戰國會公民不退！　開票之夜罷團重返濟南路見證歷史

記者詹詠淇／台北報導

今（26日）是大罷免投開票日，反共護台志工聯盟重返濟南路舉辦「開票之夜」，活動在下午4時先暖場，並於下午5時正式開始，現場即時追蹤全台各地開票進度，並邀請罷團代表、志工、公民意見領袖發表觀察與感言，凝聚公民力量，決戰國會、絕不退讓。《ETtoday新聞雲》為你全程直播。

▲反共護台志工聯盟24日晚間在凱道舉辦「迎向成功 凱道晚會」。（圖／志工聯盟提供）

反共護台志工聯盟今日下午4時在台北市中正區濟南路一段1號舉辦「決戰國會，公民不退－反共護台志工聯盟開票之夜」，邀請所有關心台灣民主的夥伴，一同守護最後一哩路。

反共護台志工聯盟表示，現場即時追蹤全台各地開票進度，並邀請罷團代表、志工、公民意見領袖發表觀察與感言，凝聚公民力量，決戰國會、絕不退讓！

活動主持人包括獨立樂團主唱許大俠（許霈文）、嘉義市議員「Molly」顏翎熹、政治工作者周軒和創作歌手徐小花。現場也邀來聯電創辦人曹興誠、女力護國計畫發起人之一嚴雯馨、退役飛官「台灣鷹爸」徐柏岳、濟南教會牧師黃春生、知名球評石明謹、律師賴中強、歌王楊烈、罷免國民黨立委羅明才團隊「拔羅波」發言人琪琪、挺過罷免的民進黨南投議員陳玉鈴及民進黨立委陳培瑜、沈伯洋等一同見證。