網紅女警被男友偷拍性愛片　新北警花突發文：謝謝關心

▲新北警花曾羽榛。（圖／翻攝IG，下同）

記者葉國吏／綜合報導

一名男警在台北任職時，與有10萬粉絲網紅女警交往，豈料男警竟偷拍2人性愛片，分手後還外流，最後男警因違反3罪起訴。此事引起網友關注，新北一位女警花可能被過度關心，在IG限動發文。

根據起訴書指出，2021年男警與網紅女警交往期間暗中錄下兩人親密互動，後來竟將性愛影片剪輯成一段超過13分鐘的內容，並透過網路進行販售。

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男警的行徑在2024年5月浮出水面。他利用Telegram群組，以「警花風雲錄」為噱頭打廣告，內容充滿挑逗意味，甚至提到女警的外貌與身材，還羞辱性地描述性愛過程中的各種姿勢與表情，試圖吸引買家目光。

男警還化名「健身教練阿澤」，在另一社群平台「小圈子」以高價售賣影片。他宣稱影片以第三人稱視角拍攝，能完整呈現女警的表情和多種性愛姿勢。影片定價約台幣3000元，共吸引至少百人購買觀看。女警得知影片外流後迅速報警處理，警方隨後進行搜查，並以多項罪名對男警提起公訴，北檢偵辦依無故以錄影方式竊錄他人非公開之活動與身體隱私部位、意圖營利販賣無故攝錄之他人性影像、公然販售猥褻影像3罪起訴。

▲新北女警花IG限動透露感情狀態。（圖／翻攝IG）

此事引起網路討論，新北女警花曾羽榛就在這時候於IG限動貼出跟男友的LINE對話紀錄寫道「這幾天大家很關心我的感情動態，先跟大家報告，我跟謝沛這位穩定牌從2019年就在線，謝謝大家的關心，這個誤會真的是很奇妙。」

《ETtoday東森新媒體》曾報導「新北超正女警「出沒地點」曝！熱愛美食健身 這件事讓鄉民哭哭了」曾羽榛畢業於警專37期，109年10月初任就在新北市中和分局錦和派出所服務，熱愛健身，也喜歡到處吃美食，在2024年因批踢踢網友討論登上媒體版面，當時就曾透露與警專同期同學穩定交往，同時期分發在台北市大安分局服務。