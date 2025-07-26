大罷免結果揭曉！確定25比0完封　藍委、高虹安全數安全過關

▲726首波大罷免投票結果出爐。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

台灣史上最大規模罷免投票結果今（26日）揭曉，首波24位國民黨立委+新竹市長高虹安罷免案中，未有一人遭到罷免，第一波大罷免投票結果，仍舊無法改變立法院朝小野大結構。

726首波大罷免

726首波罷免案投票名單，分別為24名國民黨立委加上新竹市長高虹安。國民黨立委包括台北市的王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆；新北市的洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、廖先翔；桃園市的牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；台中市的廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；新竹市的市鄭正鈐；雲林縣的丁學忠；花蓮縣的傅崐萁；台東縣黃建賓和基隆市林沛祥。

最終投票揭曉，未有1件罷免案能達成「罷免同意票數達原選舉區選舉人總數25%」、「同意票數多於不同意票數」兩項罷免門檻，24位藍委、新竹市長高虹安成功過關，確定保住現職。

至於第二波罷免案成案人數，分別為7位國民黨立委包括，新北市羅明才、台中市顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、新竹縣林思銘、南投縣馬文君、游顥，這7人訂於8月23日進行投票。

回顧大罷免源起，2024年總統立委大選導致「朝小野大」國會局面，執政的民進黨未能取得過半席次，而國民黨（52席，另有2席無黨籍立委參與國民黨團運作）與民眾黨（8席）合作，形成國會多數 ，使得民進黨在立法院表決屢屢挫敗，導致朝野激烈對峙，政治運作陷入僵局。

而真正推動大罷免浪潮的力量，來自於公民運動，此一力量的展現可追溯到2024 年 5、6 月的「青鳥行動」。當時上萬名民眾聚集在立法院周圍的青島東路上，抗議國民黨與民眾黨聯手強行通過國會改革法案；綠營質疑，國會改革法案就是國會擴權法案，嚴重破壞憲法權力分立原則。青鳥行動對藍白兩黨所發出的怒吼，因此點燃了罷免行動的怒火。

2024年12月21日賴清德總統面對國民黨團、民眾黨團再度聯手在立法院強行通過財劃法、憲訴法與選罷法修正案後，賴清德便表示，民主的紛爭，要用「更大的民主」來解決。2025年1月4日，民進黨立法院黨團總召柯建銘打響了大罷免的第一槍，他表示，針對國會亂象，以目前民進黨立委席次已無法撼動藍白賣台行為，必須喚起民意才能救台灣，除了立法院正副院長改選外，「41席國民黨區域立委也一定要罷免掉」。

而2025年中央政府總預算案藍白大幅刪凍加劇民意反彈，刪減高達2075億元的總預算，創下歷史新高。此舉遭民進黨視為阻礙政府運作，甚至危害國家安全，卓榮泰內閣團隊多次下鄉宣講，在總預算議題上增添柴火，進一步強化了大罷免正當性、也將朝野僵局推向更加緊繃的局面。

不到半年光景，公民團體所發動的大罷免，歷經一階提議，二階連署，大罷免運動在全台遍地開花。面對這波來勢洶洶的「大罷免潮」，國民黨採「以罷制罷」策略反制，但過程卻爆發幽靈連署、罷免領銜人中途退出等爭議，不僅風波不斷，國民黨全台地方黨部也遭檢調搜索，黨工也被約談，甚至羈押，黨主席朱立倫雖在過程中下達「罷綠動員令」，也是雷聲大雨點小，最終15件罷免綠委案全部宣告失敗，為大罷免二階成案掛上31比0慘澹比數。

▼國民黨主席朱立倫率領執政縣市首長與立委一起以手勢比出「不同意罷免」。（圖／記者徐文彬攝）