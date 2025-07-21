藍白邀管中閔評估關稅衝擊　綠議員：他當財經官員4年短徵4764億

▲管中閔受邀擔任「民間版衝擊影響評估小組」召集人。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對美國對等關稅政策，台美尚在談判階段，而國民黨、民眾黨邀請前台大校長管中閔擔任「民間版衝擊影響評估小組」召集人。不過，民進黨新北市議員翁震州21日表示，這真是「找鬼拿藥單」，管中閔在國民黨政府擔任財經政委、國發會主委，2012年到2015年這四年任內，讓中央政府共短徵4764億，經濟治理能力可謂史上最差。

針對美國關稅議題，行政院21日表示，本周將會有新一輪的實體談判。不過，在此同時，國民黨國家政策研究基金會與民眾黨今天上午聯手舉行記者會，公布民間版美國關稅衝擊影響評估期中報告，出席人員包括民眾黨政策會執行長賴香伶、前台大校長管中閔、立委賴士葆與黃珊珊等人。

其中，管中閔為「民間版衝擊影響評估小組」召集人。管中閔在記者會上表示，主要受關稅衝擊的產業，第一是電子零組件業；其次是電腦、電子產品的光學製品業；第三是汽車及零件業，接著是機械設備、基本金屬業、塑膠橡膠製品等。他也指出，雖然目前實質關稅尚未發生，但已經有5%廠商開始裁員，並有25%已經把原來的增援或擴張計畫暫緩，也有23%廠商開始規劃轉移產能。

不過，民進黨新北市議員翁震州攤開管中閔過去擔任政府官員的施政成績單表示，找管中閔當衝擊小組召集人真是「找鬼拿藥單」。翁說，管中閔在國民黨政府擔任財經政委、國發會主委，2012年到2015年，這四年任內讓中央政府總共短徵4764億，經濟治理能力可謂史上最差。

翁震州表示，在前總統蔡英文執政時期，時任行政院長蘇貞昌不僅在一年賺回管中閔賠掉的四年總額，還多出200億，到底誰才是財經能人，真是高下立判。