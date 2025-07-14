葉元之哭哭！阿嬤街訪「做得好啊」：但我要罷免他　主持人滿頭問號

▲阿嬤同意罷免國民黨立委葉元之。（圖／翻攝街頭有派對YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大罷免進入倒數階段，將在7月26進行首波投票。YouTube頻道《街頭有派對》近日針對罷免國民黨立委葉元之進行街訪，其中一名阿嬤大讚葉元之做得很好，但還是要投下罷免票，讓主持人滿頭問號。

《街頭有派對》近日到新北市第七選區的府中後站黃昏市場，進行葉元之罷免民調。其中，一名阿嬤表示，她會投下同意罷免的選票，也確定會去投票。

▲阿嬤認為葉元之「做得好」。（圖／翻攝街頭有派對YouTube）



主持人問，「為什麼想要罷免？」「感覺他們做得不好嗎？」阿嬤則說，「我也不知道，面對政治我不熟」、「做得很好啊」。主持人再三確認，阿嬤認為葉元之做得好，但還是要去投罷免，讓主持人傻眼地跟鏡頭說「什麼意思？」

網友看完該片段紛紛留言，「這跟我老媽一樣，上次公投都投不同意，問她為什麼？說電台都這樣子說的」、「長輩滑手機，家中就有這種，網路說就信，講不聽。不懂如何選擇正確資訊」、「他做得很好，但黨叫我投同意」、「超可憐，本來我也被叫去簽署罷免，但我在填資料前想了一下，我們這區的做得很好、連任好幾年，我罷他幹嘛」、「我們家是國民黨黨員，每次要投票的時候，還不是為了投而投，因為不想要另外一邊當選。老人家談政治都一樣，十個裡面8個都是黨派的老粉絲了，沒在管政見，沒必要欺負老人」。