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地下車庫竄火難控！鋰電池火災挑戰升級　正德防火以創新科技　打造新能源車場域的全方位防護線

 ▲▼正德防火,電動車防火毯,鋰電池滅火器,自動防火毯系統。（圖／正德防火提供）

▲正德防火的eco-Li鋰電池滅火裝置、EV-Cool 移動式底盤瞄子、FlameBreak 火斧槍、水幕牆與PADTEX電動車防火毯系列產品，已在多個新能源車輛充電站、修車廠及高風險場域成功部署。（圖／正德防火提供）

生活中心／綜合報導

當火警發生在密閉空間，災害往往比想像中更致命。像是2024年9月台中地下停車場轎車起火、今年2月汐止地下車庫火警、3月基隆社區突發火災，短時間內大量濃煙迅速瀰漫整層空間，不僅多輛車輛遭波及，住戶更是驚慌疏散。雖然消防隊迅速到場，但因空間狹小、排煙困難，使得搶救更加艱鉅。這類事件令人反思：我們的防災配備，真的跟得上新能源時代的挑戰嗎？

隨著電動車快速普及，火燒車的風險成為不容忽視的安全課題。尤其多數車位設於地下或封閉空間，鋰電池一旦起火，燃燒速度快、溫度高，極易爆燃。針對此風險，營建署於2023年修正《公寓大廈管理條例》，明文建議設有充電樁的社區應備妥防火毯，以即時控制火源、避免災害擴大。正德防火率先導入創新消防科技，打造涵蓋預防、應變、壓制的全方位鋰電池防火解決方案，並廣泛應用於社區、停車場、修車廠、商場與企業場域。

近期社群平台上就有網友分享，當社區討論是否設置電動車充電樁時，引起部分住戶強烈反對，原因正是擔憂電動車起火可能造成整層地下室陷入火海。隨著火燒車事故頻傳，鋰電池熱失控所引發的爆燃現象令人聞之色變。為此，正德防火研發多項應用解決方案，像是透過水霧底盤瞄子，直搗車輛起火源底盤處並進行灑水降溫，再搭配電動車防火毯迅速全面覆蓋，即可有效爭取黃金救援時間，抑制火勢與有毒濃煙擴散。

其中，正德防火推出的電動車防火毯通過德國DIN91489國際標準認證，是全世界目前少數通過此規範的防火毯，採用高溫耐燃、防熔滴、高強度材質，專為鋰電池火災特性設計，可迅速阻絕氧氣並有效控制初期火源，現已廣泛應用於社區地下停車場、商場地下充電站及公共機關場域，成為現代建築消防標準的新配備。

▲▼正德防火,電動車防火毯,鋰電池滅火器,自動防火毯系統。（圖／正德防火提供）

移動式底盤瞄子，一插即用車底盤灑水裝置，迅速冷卻鋰電池起火源。。

面對無人值守與監控的停車格、倉儲空間與企業場域，人工介入常受限於時間與環境條件，往往晚了幾步，因此自動化防火應變成為新趨勢。正德防火開發的自動防火毯結合極早期火災偵測系統，針對無人空間與高溫設備風險打造，整合極早期偵測技術，透過後端管理平台監控環境熱、煙、CO₂的變化，在災害發生的初期即能發現，第一步LINE發報通知預警、第二步自動啟動防火毯覆蓋起火源，迅速隔絕危機起火源，降低火勢與毒煙擴散。適合企業停車場、鋰電池充電站、機房與大型物流倉儲等高風險場域，從預防到早期行動，展現「第一時間壓制火源」的關鍵價值。

▲▼正德防火,電動車防火毯,鋰電池滅火器,自動防火毯系統。（圖／正德防火提供）

▲正德防火推出的鋰電池滅火裝置，採用專利eco-Li無氟泡沫濃縮液配方，無毒環保。

除了空間防護設備外，對於鋰電池本體的即時滅火亦不容忽視。針對中小型鋰電池裝置起火，傳統乾粉與CO₂滅火器滅火效果有限。正德防火推出的鋰電池滅火裝置，採用專利eco-Li無氟泡沫濃縮液配方，具備高度抑制熱失控反應與降溫效果，無毒環保、對人體與設備皆友善，3公升款可滅1440Wh以下之鋰電池裝置，如：微型電動二輪、電動自行車/滑板車、手機、平板、筆電、行動電源等生活常見場景，一旦發生短路或受撞擊導致過熱爆燃，裝置可在第一時間有效阻斷火源，避免二次爆炸風險。

▲▼正德防火,電動車防火毯,鋰電池滅火器,自動防火毯系統。（圖／正德防火提供）

▲電動車專用防火毯與鋰電池專用滅火器，提升倉儲安全防護等級。

科技帶來便利，我們也必須同步升級防災思維，提前部署，正德防火的產品並不侷限於電動車應用，更橫跨社區、企業營運空間至大型機構，打造全方位防火升級方案，許多知名企業，例如航空業、電子科技業，已將正德防火的消防設備納入消防演練標配，也有多個知名住宅社區導入自動防火毯系統強化公共安全，目前，正德防火已成功將鋰電池火災全系列解決方案導入各類應用場景，包括eco-Li鋰電池滅火裝置、EV-Cool移動式底盤瞄子∕灑水裝置、FlameBreak火斧槍、水幕牆系統與PADTEX電動車防火毯、自動防火毯結合極早期火災偵測系統等產品，皆已於充電站、修車廠、企業機構及高風險工作場域完成實地部署。

不僅致力於產品創新，正德防火也積極落實ESG永續理念。在環境面，企業導入太陽能設備並選用低碳、可回收材料降低環境負荷；社會面重視員工照護與教育推廣，長年投入消防安全知識普及與公益行動；治理面則強調透明運營與國際環保標準接軌，從產品研發到企業治理，將「安全」與「永續」作為企業核心使命。

在科技快速變動的時代，正德防火以創新為基石，打造更全面、更即時的防火方案，讓建築與人們的生活空間，在迎向新能源時代之際，依然能享有穩固安全的防護屏障。


 

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