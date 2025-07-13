40年捐1400萬！宜蘭善心所長胡傳明退休倒數　澳花村民不捨

▲警界善心所長退休倒數，宜蘭澳花派出所長胡傳明7月16日屆齡退休。（資料照／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

警界善心所長退休倒數！40年捐1400萬扶弱濟貧的宜蘭澳花派出所長胡傳明，7月16日將屆齡退休。胡傳明說，將整理善心團體與受助名單交給新任所長，讓善的力量持續傳承。另，未來他回台東老家，仍將是愛心志工，繼續關懷弱勢家庭，延續愛的力量。善心所長將退休，澳花村民們紛紛表示不捨。

至今未婚，台東布農族的胡傳明，警校畢業後便分發至蘇澳警分局服務，2014年派任原鄉的南澳鄉澳花派出所所長。他上任後，發現泰雅部落的澳花村有不少村民生活困難，於是積極幫助貧病家庭，感動了許多慈善團體加入行列，讓派出所成為愛心轉運站，善的循環就此展開。

胡傳明無數善舉中，最為人津津樂道的是2016年協助一名病危村民高姓男子的家庭。罹癌的高男病重時，仍放心不下4名年幼子女，胡傳明在病榻旁向高男承諾說：「我會幫你照顧孩子」，高男才安心離世。胡傳明兌現承諾，包辦高家4名孩子的生活費與學費，直到他們成年。

善舉直到高家長子從軍，請妹妹撰寫給當時的警政署長陳國恩「雖然失去了親生父親，上天又送了我一個父親」的一篇「千字感謝文」，胡的善行才曝光。高家孩子長大後撰寫感謝信，形容胡所長是「上天送來的父親」，這段溫暖故事成為澳花村的經典美談。

胡傳明表示，將整理善心團體與受助名單交給新任所長，並返回台東老家化身愛心志工，繼續關懷弱勢家庭，延續愛的力量。