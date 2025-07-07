大量企業想「靠AI節省成本」失利　AI寫錯一段，公司損失一週營收

▲用AI省下的人力，最後可能變成補救預算。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳立言／綜合報導

近年人工智慧（AI）技術風靡全球，許多企業爭相導入AI工具，試圖以此取代部分人力、壓縮成本。不過，英國《BBC》近日報導指出，這波「節省潮」正在出現反效果，不少企業為了修復AI犯下的錯誤，不得不花上更多時間與金錢，甚至造成營運中斷與營收損失。

一名英國數位設計公司負責人透露，一位客戶原本為了節省費用，使用AI工具ChatGPT撰寫網站程式碼，卻未經測試就直接上線。結果一行錯誤的代碼導致整個網站癱瘓長達三天，最終損失相當於一週的營收，還得另外支付數百英鎊給專業技術人員緊急搶修。

而在美國，行銷經理Sarah Skidd則分享自己近期接手的案子。該公司原本試圖用AI自動生成產品文案，結果產出內容「毫無說服力也沒有吸引力」，反而影響到品牌形象與銷售預期。最終她花了整整20小時重寫全部內容，並收取2000美元費用，遠高於當初使用AI的成本。

報導指出，過去幾年因AI熱潮而遭裁員的專業人才，如今開始被企業「請回來補錯」，形成一股「AI修正型人力需求」的新趨勢。從工程師到文案寫手，不少人靠著「幫AI收尾」獲得穩定接案機會。

多位受訪者皆指出，AI的確能在某些情境下提高效率，但目前仍難以真正取代專業人員對邏輯、語感、品牌調性或風險控管的判斷。若企業過度依賴AI且缺乏把關機制，不僅達不到預期效益，還可能付出更高昂的「補救成本」。

《BBC》分析指出，當前這波「用AI省成本」的操作，已逐漸顯現出現實面臨的落差。未來企業若要穩健導入AI，恐怕得重新思考「人機共作」的平衡策略，而不是一味將AI視為完全替代人力的萬靈丹。