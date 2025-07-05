丹娜絲路徑超罕見「百年僅占6.62%」　上次同類型為13年前

▲丹娜絲颱風路徑。（圖／氣象署）

記者周湘芸／台北報導

丹娜絲颱風持續逼近，向北北東轉東北朝海峽中線以東、靠近西半部陸地前進。中央氣象署過去將影響台灣地區颱風路徑分為10大類，此次丹娜絲路徑屬於占比倒數第3的「第9類」，即通過台灣南部向東或東北進行，百年以來僅有6.62%，上一次類似路徑為2012年的泰利颱風。

前中央氣象局科技中心顧問王時鼎過去將影響台灣地區颱風路徑分為10大類，氣象署以此分類彙整1911至2024年颱風資料，第1類為通過台灣北部海面向西或西北進行者，占12.47%；第2類為通過台灣北部向西或西北進行者，占13.23%；第3類為通過台灣中部向西或西北進行者，占12.72%；第4類為通過台灣南部向西或西北進行者，占9.92%。

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第5類為通過台灣南部海面向西或西北進行者，占17.81%；第6類為沿台灣東岸或東部海面北上者，占12.72%；第7類為沿台灣西岸或台灣海峽北上者，占7.12%；第8類為通過台灣南部海面向東或東北進行者，占3.31%；第9類為通過台灣南部向東或東北進行者，占6.62%；另有無法歸於的特殊路徑，占4.07%。

▲前中央氣象局科技中心顧問王時鼎過去將影響台灣地區颱風路徑分為9大類。（圖／氣象署）

丹娜絲颱風今天下午2時在鵝鑾鼻的西南西方約390公里處，以每小時8轉14公里速度向北北東轉東北進行，此路徑目前被氣象署歸類為「第9類」，即通過台灣南部向東或東北進行，該分類占比為倒數第3，上一次類似路徑為2012年的泰利颱風。

氣象署表示，丹娜絲颱風目前移動緩慢，未來朝北北東或東北方向，若路徑與預估相符，將於深夜前後發布陸上颱風警報，今晚至明天各地都有陣雨或雷雨，甚至局部大雨，花東、南部更要慎防局部豪雨。