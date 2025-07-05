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Jisoo愛用「滾珠瓶」竟是白花油！　台灣粉絲熱議

▲Jisoo受訪介紹Hello Kitty造型滾珠瓶，意外掀起台灣白花油話題。（民眾提供，下同）

▲Jisoo受訪介紹Hello Kitty造型滾珠瓶，意外掀起台灣粉絲白花油熱議。（民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

國際天團BlackPink成員Jisoo（金智秀）近日大方分享自己的私藏小物，一支Hello Kitty造型的滾珠瓶讓她當場嬌喊「好可愛」，還邊擦拭脖子邊笑說：「會令每個人都嫉妒吧！」沒想到這款「少女心爆棚」的小物，被網友認為是台灣老字號品牌──白花油的聯名版！台灣粉絲驚喜直呼：「第一次覺得我跟BlackPink這麼近！」

▲Jisoo受訪介紹Hello Kitty造型滾珠瓶，意外掀起台灣白花油話題。（民眾提供，下同）

Jisoo這次受訪影片由韓國時尚頻道《ELLE KOREA》於6月26日上傳，影片中她淡妝亮相，分享多樣生活愛物，包括蠟筆小新坐墊、米菲兔減壓球、美少女戰士藥袋與Hello Kitty髮夾等，從外型到用途都透著滿滿少女心。她還為每件物品一一取暱稱，率真又自然的模樣引發Blink（粉絲名）瘋傳討論。

▲Jisoo受訪介紹Hello Kitty造型滾珠瓶，意外掀起台灣白花油話題。（民眾提供，下同）

最讓台灣網友「瞬間破防」的一幕，是她拿出一瓶Hello Kitty圖樣的滾珠瓶時，笑說：「太可愛了！又是Hello Kitty的。」她表示這瓶是粉絲見面會時收到的禮物，雖然看不懂瓶身中文說明，不知道功效是什麼，一直當作香氛油使用，還俏皮補充：「如果我用錯了，請大家跟我說喔！」

▲Jisoo受訪介紹Hello Kitty造型滾珠瓶，意外掀起台灣白花油話題。（民眾提供，下同）

Jisoo當場示範塗抹於脖子，她開心表示「感覺超清爽，會讓人嫉妒吧」，粉絲們都被她真誠又自然的反應融化。然而，眼尖台灣粉絲立刻認出瓶身上的字樣竟然是熟悉的「白花油」，驚呼：「這不是我們從小用到大的嗎？！」

▲Jisoo受訪介紹Hello Kitty造型滾珠瓶，意外掀起台灣白花油話題。（民眾提供，下同）

社群平台Thread上迅速掀起「Jisoo同款白花油」風潮，不少粉絲發文「被燒到了，手刀下單！」、「台南好幾家藥局都買不到，哪裡還有賣？」也有Dcard網友說：「我媽看到那段超有共鳴」、「本來只是家裡藥箱一角，現在變時尚單品也太潮。」、「他用就變得很時尚，blackpink最喜歡他」、「我還以為只有長輩會用，結果居然他也會」、「只要有jisoo就好燒bp萬萬歲〜〜」…。網友幽默表示：「白花油又被國際巨星認證啦，Jisoo真的是台灣神物代言人」、「連她都在用，我不買不行」。Jisoo這次受訪影片，也意外為台灣傳統品牌注入新生命，讓熟悉的味道成了跨國共鳴的時尚符號。

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