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南化芒果節人潮熱　南化分隊防火宣導走入人群強化社區防災力

▲南化芒果節吸引大批人潮，南化分隊設置宣導攤位推廣防火知識。（記者林東良翻攝）

▲南化芒果節吸引大批人潮，南化分隊設置宣導攤位推廣防火知識。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南南化區年度盛事「國際芒果節」，5日在南化遊客中心熱鬧登場，不僅吸引在地民眾與遊客共襄盛舉品嚐美味芒果，台南市消防局第二大隊南化分隊也把握人潮，設置防火宣導攤位，透過互動式方式推廣防災觀念，讓防火意識從日常生活做起。

本次宣導結合2025年消防節「防火宣導週」，聚焦四大重點：「住宅用火災警報器」、「電器火災防範」、「爐火烹調安全」及「家庭逃生計畫」。現場除發送宣導品與圖文並茂的海報外，消防人員也以簡易模型示範滅火器操作及火場逃生技巧，吸引不少民眾駐足參與，攤位前氣氛熱絡。

▲南化芒果節吸引大批人潮，南化分隊設置宣導攤位推廣防火知識。（記者林東良翻攝）

消防局長李明峯表示，透過在地活動進行防災教育，不僅能深入社區，更能讓市民將防火意識內化為生活習慣。他強調：「防災不能等災後，讓防火教育自然融入生活場景，是我們努力的方向。」

第二大隊大隊長王騰毅補充，「住宅用火災警報器」是守護家庭安全的第一道防線，提醒市民落實「三要」原則：安裝到位（每層樓、臥室、客廳皆應設置）、定期維護（每月檢查與清潔）、定期汰換（每十年更換一次）。唯有落實日常管理，才能在火災發生時爭取黃金逃生時間。

南化分隊也表示，未來將持續結合地方特色節慶與市集，走入人群推動防災教育，讓「吃在地、看在地、學防火」成為南化區的新日常。

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