陸女想賣小孩賺錢　主動找男人發生關係「賺了15萬」

▲女子因詐騙及拐賣兒童被判刑5年2個月。（圖／翻攝央視）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一名26歲女子為了打賞直播主，竟接連賣掉了自己的兩個親生兒子，價格分別為4.5萬元（約18萬元新台幣）及3.8萬元（約15萬元新台幣）。最駭人的是，女子的第二個兒子，是她為了賣孩賺錢，主動找男人發生關係懷上的。

根據陸媒報導，該名女子生於1999年，小學畢業之後就沒有上學，為了謀生，還沒成年就廣西來到福建打零工。

女子打零工期間，與多名男子發生關係並懷孕。由於沒人願意負責，自己又沒錢做手術，女子將孩子生了下來。

孩子出生之後，女子沒有能力扶養，在房東的介紹下，認識了一戶想要孩子的人家，在2020年以4.5萬元將孩子賣給對方。

拿到錢之後，女子在直播平台上打賞直播主，很快將錢花光。駭人的是，沒錢之後，女子又動起歪腦筋，想再靠賣孩子賺錢，開始找男人約會、發生關係。

女子很快懷上第二胎，生下了一個孩子，這次她沒有找房東，而是自己找了仲介，在2020年以3.8萬元的價格將第二個孩子賣掉。

女子賣孩子的事情原本無人知曉，直到她涉及詐騙案被捕，警方才在她的手機中發現賣孩子的相關訊息。

目前，女子的兩個孩子已經被救出，被安置在兒童福利院等待認養；女子則是因為詐騙罪與拐賣兒童罪被判刑5年2個月。