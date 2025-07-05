不讓噪音車四處流竄　北北基桃聯手出擊查緝噪音

▲桃園市政府聯合基北北等3縣市同步展開聯合稽查，嚴打改裝車噪音。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警分局攜手環保局昨晚在桃園市政府前廣場，設立噪音檢測點聯合稽查取締。總計攔查27部車，噪音違規超標有14部，裁罰金額為56400元，其心包括一部百萬名車杜卡迪大型重機車，檢測音量達105分貝超標11分貝裁罰3000元。環保局局長顏己喨也特別至現場慰勞感謝參與執勤的警察局、監理站及環保局同仁戮力守護市民安寧。

▲環保局局長顏己喨也特別至現場慰勞感謝。（圖／桃園警分局提供）

為杜絕改裝車噪音擾民，昨（4）日桃園市政府聯合基北北等3縣市同步展開聯合稽查，避免噪音車在各縣市間流竄，讓桃園朝安靜城市目標持續邁進。桃園市政府從前年6月啟動「靜桃專案」，推動2年多以來，桃園城市噪音平均下降5.9分貝，相關陳情案件也下降達3成多。

▲百萬名車杜卡迪大型重機車，檢測音量達105分貝超標11分貝。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局出動9個派出所、桃園交通中隊共約30名警力，聯合市府環保局及桃園監理站實施聯合稽查，鎖定中路重劃區、中山路、復興路、三民路、國際路等噪音車出沒熱點，由員警攔查違法改裝排氣管車輛至市府廣場接受檢測噪音，一旦超標便立即開單告發，且要通知複驗。整場勤務下來，共攔查27部車，噪音違規超標有14部，裁罰金額為56400元。

埔子所警員楊修銓攔查噪音車過程中，另查獲顏姓女子涉嫌酒後駕車；警員陳盈銓則是查獲陳姓男子涉嫌毒品及通緝案件；中路所警員劉哲宏則是攔查黃姓男子騎乘一部新車價值超過百萬的杜卡迪大型重機車，檢測音量達105分貝，標準為94分貝，超標11分貝，裁罰3000元。