快訊／颱風「丹娜絲」海上警報發布　首波警戒範圍曝

▲颱風「丹娜絲」海上警報發布。（圖／氣象署）

記者周湘芸／台北報導

原位於東沙島海面的熱帶性低氣壓已於今天凌晨發展為今年第4號颱風「丹娜絲」，國際命名為「DANAS」，逐漸朝台灣接近。中央氣象署今天上午8時30分發布海上颱風警報，東沙島海面、巴士海峽及臺灣海峽南部航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署指出，根據最新資料顯示，丹娜絲颱風中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向北北東移動，對東沙島海面、巴士海峽及臺灣海峽南部將構成威脅，預計此颱風強度有稍增強的趨勢。

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氣象署表示，受颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天恆春半島有局部大雨發生的機率，新北市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）。

氣象署也提醒，今天起台灣南部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖有長浪發生的機率，巴士海峽、台灣海峽南部及澎湖海面風浪亦將逐漸增大。

氣象署表示，丹娜絲目前仍為輕度颱風等級，未來有偏北轉向北北東、朝台灣接近的趨勢，預計明、後天最接近台灣，將帶來明顯風雨，目前以通過台灣海峽北上機率較高，也不排除有進入台灣陸地的可能性。

根據氣象署資料，丹娜絲颱風今天上午8時中心位置在北緯20.1度，東經117.4度，即在鵝鑾鼻的西南西方約410公里之處，以每小時8轉11公里速度向北北東進行，中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺（約每小時65公里），相當於8級風瞬間最大陣風：瞬間最大陣風每秒25公尺（約每小時90公里），相當於10級風。