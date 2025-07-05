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熱傷害急送命懸一線！　安南警鳴笛開道5分鐘送醫搶回一命

▲台南市警三分局安中派出所警員見民眾緊急求援，立即鳴笛開道協助開車送醫。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警三分局安中派出所警員見民眾緊急求援，立即鳴笛開道協助開車送醫。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

高溫下熱傷害來得急又猛，一條命就卡在幾分鐘內！台南市安南區3日中午驚傳一起中暑昏迷案件，所幸在第三分局安中派出所巡邏警力即時應變、鳴笛開道下，成功將患者於5分鐘內火速送抵醫院急救，爭取黃金救命時機，成功脫險。

▲台南市警三分局安中派出所警員見民眾緊急求援，立即鳴笛開道協助開車送醫。（記者林東良翻攝，下同）

3日下午1時許，警員吳冠瑩、杜峻愷與警察大學實習生李偉維正巡邏至安中路與怡安路口等紅燈時，一輛車緊急停靠於警車後方，駕駛林姓男子（39歲）急切敲擊車窗求助，表示車上乘客為55歲王姓男子，疑似中暑昏迷，情況危急，正載往安南醫院，希望員警協助開道。

員警見狀隨即通報勤務中心，同時開啟警示燈與警報器，引導車輛快速前行。原本11分鐘的車程，在警方協助與沿路駕駛禮讓下，僅花5分鐘就抵達醫院，王男立即被送往急診室急救。

▲台南市警三分局安中派出所警員見民眾緊急求援，立即鳴笛開道協助開車送醫。（記者林東良翻攝，下同）

據林男轉述，兩人當時從事柏油鋪設工程，長時間曝曬在高溫路面作業，王男突然出現嘔吐、暈倒現象，意識不清，情況一度危急。醫院診斷王男為熱傷害引發中暑，一度抽搐，所幸搶得即時救援，目前已恢復穩定觀察中。林男向協助員警致上深深感謝：「如果不是警察即時幫忙，後果真的不堪設想！」

▲台南市警三分局安中派出所警員見民眾緊急求援，立即鳴笛開道協助開車送醫。（記者林東良翻攝，下同）

市警三分局表示，警察除了治安工作外，更肩負公共安全與緊急救護協助的使命，此次安中所員警展現冷靜判斷與敏捷行動，落實「人民保母」精神。警方也提醒市民，如遇緊急醫療需求，建議優先撥打119由救護人員到場處置，可爭取更專業與完善的救援服務。

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