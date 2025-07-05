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大陸 大陸焦點 特派現場

他被紅蟳刺破手感染「食人肉菌」 截肢洗腎搶救9天仍喪命

老伯僅因處理青蟹被刺傷手指，9天內即不幸病逝，醫師警告創傷弧菌進展比颱風還快。（示意圖／Pixabay）

▲ 老伯僅因處理青蟹被刺傷手指，9天內即不幸病逝，醫師警告創傷弧菌進展比颱風還快。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸浙江溫州日前發生一起駭人聽聞的「食人肉菌」感染致死事件。一名老伯在家中處理青蟹，也就是台灣常見的紅蟳時，不慎被蟹螯刺傷左手，起初只是米粒大小的傷口，沒想到9天後竟在搶救無效下身亡。醫師形容，這種細菌「進展比颱風還快」，警告處理海鮮時千萬不可輕忽。

據《溫州晚報》報導，這名樂清老伯起初並未將受傷當回事，只貼了創可貼了事。不料短短23小時後，手臂紅腫灼熱如鼓面、滲出膿液，家人驚覺不對勁緊急送醫。醫師初判為「創傷弧菌」感染，隨即將他送進加護病房。

令人震驚的是，短短1小時內，老伯的手臂出現「壞死性筋膜炎」徵狀，皮膚變黑流膿，不到24小時便陷入休克。醫療團隊雖火速截肢並採取呼吸機與洗腎支援，仍無力回天，最終於受傷第9天不幸病逝。

「創傷弧菌」秒殺致命菌！專挑免疫低下患者下手

醫師指出，這名老伯感染的「創傷弧菌」俗稱「食人肉菌」，廣泛存在於近海淤泥與海產中，如牡蠣、毛蚶、帶魚等。該菌專門透過小傷口或食用未熟海鮮侵入人體，進入後短短48小時內死亡率高達5成，72小時未治療則幾近無救。
據悉，創傷弧菌偏好攻擊免疫力低者，特別是患有糖尿病、肝硬化、腎病者。一旦感染，極易引發筋膜壞死、敗血症，甚至多器官衰竭，猶如「體內爆炸」。

多起案例顯示：一不小心就是奪命危機

事實上，類似病例並非首見。2023年，杭州一名73歲婦人僅因處理鮮魚後進食，隔日突發高燒、喉嚨痛，送醫急救後竟因「海洋創傷弧菌」多重器官衰竭身亡。2024年4月，澳門一名62歲男患者發熱腹瀉後送醫，2天內即病逝，事後確認死因為創傷弧菌感染性休克。

醫警告：處理海鮮3招保命　小傷別大意

針對此類細菌威脅，醫師提醒民眾，處理海鮮時務必遵守以下三大防護：
．處理海產務必配戴橡膠手套，避免破皮；
．一旦被刺傷，立即以碘酒或酒精消毒，不可用清水沖洗或撒鹽；
．傷口若出現紅腫、發燒、暈眩、流膿等症狀，請在「黃金1小時」內就醫，切勿拖延。

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