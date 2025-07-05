代蔣萬安出席世界城市高峰會　張溫德分享台北智慧治理亮點

▲台北市副市長張溫德代表市長蔣萬安，前往奧地利首都維也納參加2025年世界城市高峰會論壇。（圖／台北市政府提供）



記者陳家祥／台北報導

台北市副市長張溫德7月3日代表蔣萬安市長出席世界城市高峰會論壇，與來自全球約70個國際城市的代表交流互動，並在市長論壇以「數位創新—台北邁向卓越市政的智慧之路」為題發表專題演講，以提到「鮮奶週報」、「都會通」及「減碳存摺」等三項政策，分享台北在智慧治理領域的亮點與成果。

第十屆世界城市高峰會（World Cities Summit, WCS）於2025年7月2日至4日，在奧地利首都維也納舉行。本屆WCS以「宜居和永續的城市：在地解決方案及全球影響（Livable & Sustainable Cities: Local Solutions, Global Impact）」為主題，設有五個子題市長論壇。

張溫德於「可靠且有效的市政服務」場次發表演說，分享台北市如何透過數位科技打造跨世代的智慧服務體系。

張溫德特別提到「鮮奶週報」、「都會通」及「減碳存摺」三項政策為例，展現台北市推動智慧服務、致力落實宜居與永續理念的具體實踐。簡報內容獲得主辦單位及與會者肯定，新加坡出席代表亦主動表達對台北智慧城市推動成果的高度讚賞。

會議期間，張溫德特別拜會主辦單位、新加坡國家發展部長徐芳達，親自表達台北市對多年邀請與支持的誠摯感謝。另外，張也與維也納市長Michael Ludwig、新加坡西南區市長劉燕玲、倫敦副市長Tom Copley、首爾市長吳世勳、福岡市長高島宗一郎、吉隆坡市長暨前聯合國人居署執行主任Maimunah Mohd Sharif 等多位友好城市首長、代表進行交流與對談，並邀請他們來訪台北，透過國際城市互動連結，讓台北走進世界。

主辦城市維也納此次安排與會代表參訪多處代表性的社會住宅與都市更新場域，包括知名的阿斯佩恩湖城（Seestadt Aspern）。張溫德參訪後接受奧地利媒體訪問，提到維也納將住宅視為社會基本權利的政策理念深感啟發，期待將維也納的整合式住宅與都更政策經驗帶回台北，借鏡並強化台北的住宅政策規劃與執行。