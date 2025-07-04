颱風前「賣場生鮮備貨3倍」！水餃買1送1、空心菜只要28元

▲因應颱風即將接近，賣場業者備貨量為平日的2到3倍。（圖／業者提供）

生活中心／台北報導

熱帶性低氣壓TD06可能增強為「丹娜絲」颱風逼近台灣，國內各大賣場啟動應變機制，不僅生鮮產品備貨量為平常的2到3倍，加開多條收銀線加快結帳效率，相關食材和物資也推出優惠促銷，愛買有好姨食堂冷凍水餃系列買一送一，大全聯推台灣空心菜只要28元。

全聯指出，針對需求最高的生鮮商品，整體蔬菜備貨量將增加1倍，蔬果、魚肉、調理熟食、甜點則祭出優惠，包括今天起到7日產銷履歷葉菜類「青江菜」、「小白菜」任2件特價45元；今起到10日「善美的有機鴻禧菇」、「善美的有機雪白菇」單包特價25元，任2包45元，平均一包22.5元。

因應準颱丹娜絲，大全聯全台備戰，生鮮蔬果、肉片與海鮮皆有2倍的備貨量，並推出多款優惠，即日起至17日止，冷凍美國牛五花火鍋片(袋)56元/100g，台灣空心菜每袋28元，綜合滷味(豪華盤組)99元/盤。

此外，大全聯針對颱風天的熱門乾貨商品推出特價優惠，大拇指迷你銀絲卷/香蔥花捲饅頭(480公克)45元/包，大拇指熟水餃(1020公克)89元/包，悅氏礦泉水(1500毫升x3入/組) 45元/組，大拇指碳鋅電池(3號/4號 20入) 46元/組，針對防颱必備的電池、雨衣、手電筒等品項也備貨充足。

▲全聯推出多項生鮮優惠。（資料照／記者林育綾攝）



愛買量販店全面啟動防颱應變機制，為保障消費者日常生活需求，不僅大幅提升商品庫存，更加開多條收銀線，加快結帳效率，協助民眾在風雨來襲前順利備妥生活物資。

為因應颱風期間的居家自煮需求，愛買大幅加強生鮮商品備貨量，提升至平時的3倍，並自即日起至7月15日止，推出多項生鮮食材優惠。

肉品方面，推出牛五花火鍋片每盒199元、大成皇金冷藏土雞菲力2盒135元、美國冷凍棒棒腿大包裝半台斤58元等優惠。蔬果區則有杏鮑菇單包59元、進口青花菜2粒85元，水果則有紐西蘭富士蘋果4粒89元、台灣高接梨單盒189元。

針對冷凍與即食食品，愛買同步加碼促銷。冷凍品項包括好姨食堂冷凍水餃系列買一送一，單包49元；蔥阿伯MINI三星蔥油餅買一送一，單包74.5元；王品嚴選推出新品薄皮紅油炒手，單包89元。另有大禾鐵板麵系列單包29元、金品番茄肉醬寬扁麵單盒49元、味味一品袋麵三包127元，以及統一大補帖兩碗一組51元，平均一碗僅26元。