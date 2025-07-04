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社會 社會焦點 保障人權

越南妹選偏巷開賭場群組扣客　賭資拋藏屋頂仍被識破22人落網

▲警方攻堅由越南籍女子在偏僻公寓內開設的天九牌賭場。（圖／桃園警分局提供）

▲警方攻堅由越南籍女子在偏僻公寓內開設的天九牌賭場。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

越南籍阮姓女子為規避警方查緝，在不起眼的巷弄內租屋開設天九牌職業賭場，同時利用通訊群組「扣客」吸引同鄉前來賭博，警方蒐證完成進行攻堅，賭客見到警察將賭資丟到鐵皮屋上規避查緝，仍因鈔票飄下為員警看到露餡，將阮姓女子及21名賭客全數查緝到案，並查扣抽頭金及賭資10餘萬元與賭具一批。

▲▼查獲賭徒、賭具及拋藏至屋頂上的17餘萬元的賭資。（圖／桃園警分局提供）

▲▼警方查獲賭徒、賭具及拋藏至屋頂上的17餘萬元的賭資。（圖／桃園警分局提供）

▲▼查獲賭徒、賭具及拋藏至屋頂上的17餘萬元的賭資。（圖／桃園警分局提供）

青春專案起跑，桃園警察分局加強轄內查察危害少年身心健康場所時，景福派出所員警查訪發現轄區民權路某老舊社區4樓暗藏天九牌職業賭場，立即由偵查隊及景福所組成專案小組加強監控蒐證，並發現賭場負責人阮姓女子為規避警方查緝，特意於不起眼的巷弄內租屋設置天九牌職業賭場，同時利用通訊群組廣召同鄉(越南籍移工)及本國民眾聚集賭博，涉嫌違法牟利。

專案小組於蒐證完成於昨（3）日待賭客進入後，立即發動攻堅查緝，賭客見到警察立即到處逃竄，並將賭資丟到鐵皮屋上希望員警不會發現，但眼尖員警發現有鈔票自窗外飄過，這才發現賭徒的小動作，經上屋頂清點共有17餘萬元，員警將阮姓女子(賭場負責人)及21名賭客(其中有一名失聯移工)盡數查緝到案，並查扣抽頭金及賭資十餘萬元與賭具一批，全案依賭博罪及違反社會秩序維護法等罪嫌移送偵辦；另逃逸外勞部分，依法移送專勤隊收容。

王智民分局長表示，警方將加強查察轄內危害少年身心健康之場所，為提供民眾安全、宜居生活環境，持續積極查緝不法，以嚴守青少年身心健康，維護社會大眾生命、身體、財產之安全，確保治安平穩。

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