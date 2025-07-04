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想學好AI卻沒時間？吳恩達鼓勵初學者：先動手，再擴展

▲▼Andrew Ng,吳恩達。（圖／YouTube@stanfordonline）

▲吳恩達（Andrew Ng）。（圖／YouTube@stanfordonline）

記者吳立言／綜合報導

人工智慧教育先驅、深度學習大師吳恩達（Andrew Ng）日前在社群媒體上分享自身開發經驗與學習建議，鼓勵開發者與學生透過縮小專案規模的方式，突破「沒時間動手做」的學習瓶頸。

他表示，許多開發者擁有豐富的點子與技術知識，卻因為覺得需要很多時間才能啟動一個專案，而陷入長期觀望。「這種情況我自己也曾經歷過，」吳恩達寫道。「解法其實是把專案切得更小，縮小到可以在你現有的時間裡完成的範圍。」

吳恩達建議，若只有一小時，就挑一個能在一小時內完成的小功能或構想原型。以現代AI助理工具為例，像是他目前最愛使用的Claude Code，只需短時間就能實作出具體成果。這種做法不僅能促進學習，更可能為未來的完整專案打下基礎。

他以自身實驗性專案為例，某週六下午在咖啡廳內利用幾小時時間，開發出一個「模擬觀眾」的小工具，供人練習公開演說。由於時間有限，他並未從全功能模擬系統著手，而是簡化為單一2D虛擬觀眾，並以人為控制反應取代AI 判斷。這種簡化版的「巫師幕後法（Wizard of Oz prototyping）」讓他得以迅速做出初版，獲得實際使用者的回饋。

吳恩達指出，他的筆電中有一份想做的專案清單，大多都需要好幾週甚至數月時間開發，但透過「切小、先做」的策略，讓這些構想得以快速驗證與學習。他也強調，在AI實作學習過程中，除了上課學習技術之外，「持續動手做」是不可或缺的一環。透過多樣化的嘗試，不僅能提升技術力，也能將構想從腦中落實，進一步獲得市場回饋與成長機會。

透過這則分享，吳恩達再次強調，學習AI並不一定要從龐大專案或漫長課程開始。即使只有片刻空檔，只要願意將想法「切小做簡」，就能一步步累積實作經驗與信心。他鼓勵每位對AI有興趣的人，不妨從下次空出的午休、週末午後或通勤途中開始，打造屬於自己的微型原型，「先做出來、再學習、再優化」，這正是走向 AI 時代創造力與實力兼備的關鍵一步。

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