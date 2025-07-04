雙北地方稅也超徵數億元　他嗆：蔣萬安和侯友宜普發現金嗎？

▲民進黨新北市議員卓冠廷。（資料照／記者黃克翔攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

根據財政部資料顯示，中央政府去年稅收超徵達5283億元，為此，立法院藍白陣營以「還錢於民」為訴求，各自提出「普發現金」的提案，甚或有將普發現金法制化的討論。對此，民進黨新北市議員卓冠廷今（4日）表示，雙北去年的稅收也超徵數億元，請問蔣萬安和侯友宜發現金了嗎？他直言，只要真正在執政的都會反對，這種為了討好選民，而放棄長期治理的行為。

卓冠廷表示，藍白陣營今天在立法院決定暫緩普發現金，但是，根本不該只是暫緩，而是要「撤案」。他質疑，藍白要把普發現金法制化？真的別開玩笑，普發現金如果制度化，會是財政制度的自殺。

卓冠廷指出，看台北市和新北市去年的稅收就知道，2024年，台北市超徵稅收34.5億元、新北市超徵稅收124.6億元，請問台北和新北發現金了嗎？為什麼市長們默默低調不講話？卓冠廷斷言，因為普發現金這種政策，就連侯友宜和蔣萬安都不會同意這樣做，只要真正在執政的都會反對。

針對雙北超徵的稅收，卓冠廷說明，蔣萬安宣布將投入受高關稅衝擊的產業與勞工支援，而侯友宜還說了大實話，預算編列皆入不敷出，尚有短差136億至180億，彌平短差之後，「其餘則用於償還債務」。

卓冠廷強調，稅收超徵不是隨便發，之前中央曾經發過，完全是考慮疫情之下，台灣整體遭受衝擊，體恤人民辛苦，倘若將普發現金法制化，會完全失去彈性，變成有結餘就一定要發。他認為，如果政府一有結餘就發錢，國家長期投資將被排擠，碰到災害、通膨、國際變局時，只會發現政府手上什麼都沒有。

最後，卓冠廷表示，普發可以做，但真的不能法制化，法制化代表預算僵化，從此預算將被政治操作綁架，任何政府都被迫選擇發錢討好選民，放棄長期治理，他雖然支持照顧人民，但也呼籲藍白，不要內行講外行話，拿普發現金欺騙人民。