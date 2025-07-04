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甜美外表藏強硬實力！夏日超級水果「西北櫻桃」吃出療癒＋抗炎好體質

 

▲▼西北櫻桃。（圖／記者周宸亘攝）

▲在炎炎夏日讓人感到幸福滋味的「美國西北櫻桃」，終於來了！（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

盛夏時節，正是櫻桃控最期待的「美國西北櫻桃」大量上市季節！果實飽滿紅潤，如紅寶石般閃耀誘人，酸甜平衡、果香濃郁，一入口即喚醒味蕾與好心情。無論是在午後配茶作為健康點心，或搭配優格、氣泡水製成清爽飲品，都是炎熱夏日裡最令人感到幸福的滋味！

▲美國西北櫻桃近期推出「櫻桃露米（Cherry Lumi）」品牌形象影片，以可愛外型喚起國人對於營養攝取的重視。

美味之餘，更蘊藏豐富營養！
但可能連熱愛櫻桃的老饕都不知道，其實這一顆顆深紅色的迷人果實，除了唰嘴好吃以外，更蘊藏強大的營養價值，難怪被譽為「超級水果」！美國西北櫻桃近年透過多項研究證實，富含花青素、鞣花酸、多酚、紫蘇醇等活性植化素，在抗發炎、抗癌、改善痛風體質等方面都具有高度潛力，對於糖尿病、關節炎與心血管疾病也具有明顯助益。從單純的美味享受到日常保健，西北櫻桃兼具保養功能的這一面，更需要被大家好好認識！

▲▼西北櫻桃。（圖／記者周宸亘攝）

▲閃耀出宛如紅寶石光澤的西北櫻桃不只好吃，更富含豐富植化素與營養成分，是兼具美味與保健的超級水果代表。

發炎掰掰，櫻桃露米（Cherry Lumi）啟動「體內滅火器」！
慢性發炎被視為多數現代疾病的共同根源，包含關節炎、糖尿病、心血管疾病與高血壓等，都與慢性發炎脫不了干係。櫻桃中含有的豐富花青素，目前被發現似乎能抑制引起組織發炎的酶，就像是體內的滅火器，偵測到異常就會干擾、阻擋發炎路徑，使身體的慢性發炎反應減少。也有研究指出，持續攝取櫻桃，可以降低與發炎疾病相關的八種生物標記的血漿濃度。

 比起持續服用抗發炎藥物，享用櫻桃不只超療癒，適量吃也不會帶來腸胃不適或肝腎負擔，同時也是有助減輕發炎相關症狀、延緩慢性病程發展的溫和保養方式。

▲▼西北櫻桃。（圖／記者周宸亘攝）

▲研究顯示，櫻桃中富含的花青素能對抗發炎反應，是營養保健的天然好選擇。

癌細胞退散，櫻桃露米（Cherry Lumi）攜手「多重活性成分」守護你！
除了抗發炎功效外，櫻桃近年也因為它潛在的抗癌能力而備受關注。多項細胞與動物研究指出，櫻桃中所含的鞣花酸、花青素及紫蘇醇等活性化合物，也有機會抑制多種癌細胞生長。特別是紫蘇醇，經美國西北櫻桃列出的研究報告顯示，也已證實能夠抑制胰腺癌、乳腺癌、肝癌、結腸癌、皮膚癌和肺癌。

更重要的是，實驗室研究也發現，像是櫻桃中的酚類化合物，在抑制乳癌細胞生長的同時，不會對正常細胞產生毒性。未來在科學家的努力下，或許有望更精準地遏止癌變風險，不過喜愛櫻桃的老饕們，現在就可以吃起來！

尿酸顯著降低，櫻桃露米（Cherry Lumi）竟然也是「痛風剋星」！
痛風患者長期深受高尿酸所苦，除了多喝水、少碰菸酒與高普林食物，那麼可以吃什麼呢？現在不如把櫻桃列在日常菜單裡吧！

櫻桃的降尿酸功效近年也逐步受到醫學界重視，美國農業部與波士頓大學的研究個別指出，食用櫻桃能顯著降低血中尿酸濃度，食用櫻桃並服藥的患者，還能進一步降低35%至75%的痛風發作機率。

▲▼西北櫻桃。（圖／記者周宸亘攝）

▲每一顆嬌豔欲滴的櫻桃，都是對身體的溫柔照顧。

除上述3項重點保養外，研究也顯示櫻桃具備多項綜合保健效果。例如擁有有色氨酸、血清素和褪黑激素等天然來源，能與櫻桃酚相互作用，幫助調節睡眠週期、改善睡眠品質。營養成分方面，櫻桃富含膳食纖維，有助維持腸道健康與體重控制。作為低升糖指數的水果之一，櫻桃也能讓糖尿病族群適量安心食用。

櫻桃露米（Cherry Lumi）的可愛背後，是不容忽視的超強戰力！
櫻桃露米（Cherry Lumi）不僅有可愛的外表，更是營養界的實力派代表，守護健康一把罩！

來自美國華盛頓州、俄勒岡州與愛達荷州等優質產區的原產認證，每一顆西北櫻桃都在涼爽氣候與晝夜溫差大的自然條件下茁壯，果實色澤紅潤飽滿、糖酸比完美，甜中帶酸、層次豐富。從採收到包裝直送，送到我們手上的西北櫻桃都經過層層把關，確保入口即享的鮮甜品質。無論當做每日健康水果、營養補充，還是下午解饞點心，櫻桃露米（Cherry Lumi）都用實力證明自己不只是外貌擔當，而是真正的健康後援隊！

在健康飲食當道的時代，功能性水果正大放異彩。美國西北櫻桃憑著滿滿的植化素與實證支持的營養功效，將「美味」與「療癒力」完美結合。想吃得健康、補得安心，就從超有料的櫻桃露米（Cherry Lumi）開始，甜在嘴裡、療癒在身體裡，陪你打造更有能量的每一天！

了解更多西北櫻桃 https://www.nwcherries.com
#西北櫻桃 #NorthwestCherries
IG：＠nwcherries_taiwan
FB粉專：＠美國西北櫻桃

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