汐止中古車商疑毒駕！連撞7機車肇逃　警埋伏逮人搜出3種毒品

記者張君豪／台北報導



新北市汐止一張姓中古車商（49歲、多項毒品前科）其名下登記超過50部汽車。今年5月16日深夜，張男駕車行經信義區福德街時，疑與另名友人發生口角糾紛，導致對方搶他方向盤後造成車輛失控，張男駕車撞毀路旁7輛機車後逃逸，信義警方多次通知未到案，懷疑張嫌肇事時吸毒駕車。警方6月28日持拘票將其查緝到案，並在他身上搜出安非他命5小包、喪屍煙彈、K他命等毒品，警方指出，張男因與友人衝突後連撞7輛機車，並非一般車禍意外，警方依涉犯毀損、毒品危害防制條例等罪嫌移送。

▲張男疑似毒駕追撞多輛機車後逃逸，警方追車逮人起獲安毒、喪屍煙彈等毒品。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



信義警方調查：張男在汐止當地經營中古車買賣，名下車輛眾多，並時常更換車輛行駛，他名下沒固定居住處所，查緝難度極高。專案人員歷經調閱監視器、派員跟監蒐證，最終掌握其在信義區松山路一帶出沒，掌握張男行蹤後，立刻向台北地檢署聲請拘票展開埋伏。







6月28日警方鎖定張男慣用的車輛埋伏，等張男出門駕車時，警員駕駛巡邏車尾隨，張男企圖加速逃逸，卻不慎轉入狹小巷弄，車輛受阻無法前進，這才被警員包圍逮捕。警方在他身上包包中查獲安非他命5包、依托咪酯煙彈與主機1組，K他命1包等證物。







張嫌落網後辯稱，事發當時會追撞多部機車，係因另名友人在他車外強扭方向盤造成，但警方調閱監視器畫面發現該名男子事發當下坐在張男車上，張男說法不符事實，警方將積極查緝另名涉案人到案，訊後依違反毒品危害防制條例、刑法毀損罪嫌移送台北地檢署偵辦，張男另涉毒駕部分則將依尿液採驗結果出爐後一併移送地檢署。

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