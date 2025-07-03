新北藍委最新罷免民調公布　黃暐瀚：有4人都很危險

記者黃翊婷／綜合報導

大罷免將在7月26日投票，近日有媒體公布新北6選區大罷免民調，媒體人黃暐瀚分析，國民黨立委葉元之、廖先翔、張智倫、洪孟楷都很危險，4人的民調結果都是贊成罷免多於反對，而且贊成反對比都遠遠超過誤差範圍。

▲黃暐瀚分析新北選區大罷免最新民調，認為4名國民黨立委「很危險」。（資料照／記者李毓康攝）

《鏡新聞》1日公布新北6選區大罷免民調結果，經交叉比對，在「一定會去投票的民眾」部分調查結果如下：

葉元之：支持罷免62.0％；反對罷免31.8％

廖先翔：支持罷免56.3％；反對罷免40.7％

張智倫：支持罷免54.1％；反對罷免34.5％

洪孟楷：支持罷免53.2％；反對罷免41.6％

林德福：支持罷免44.2％；反對罷免50.6％

羅明才：支持罷免35.8％；反對罷免58.1％

媒體人黃暐瀚2日在臉書發文分析，該民調的調查時間為6月27日至29日，共3天，總份數2041份，每區立委的有效樣本大約300多份，所以誤差範圍都在4％以上，但有4位立委的贊成罷免多於反對，贊成反對比都遠超過誤差範圍，「以這份民調來看，葉元之、廖先翔、張智倫、洪孟楷都很危險。」

黃暐瀚表示，每份公開民調他都會揭露訊息給大家參考，切莫大喜大悲，他也很期待後續會有針對「單區調查超過1068份」的罷免民調，參考價值應該會更高。

該份民調由《鏡新聞》委託大地民意研究公司執行，調查時間為2025年6月27日至29日，調查對象為戶籍設於新北市第一、七、八、九、十一、十二立委選區，且年滿20歲以上的民眾，調查方式以市話調查進行，共計完訪2041人。

第一選區在90％信心水準下抽樣誤差正負4.25％；第七選區在90％信心水準下抽樣誤差正負4.73％；第八選區在90％信心水準下抽樣誤差正負4.20％；第九選區在90％信心水準下抽樣誤差正負4.63％；第十一選區在90％信心水準下抽樣誤差正負4.32％；第十二選區在90％信心水準下抽樣誤差正負4.73％。加權方式則依據內政部人口統計，參考性別、年齡、戶籍地進行多重加權。