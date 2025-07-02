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無業男撿到機車鑰匙成功「解鎖」代步　沒打方向燈被攔查慘了

▲▼▲無業男撿機車鑰匙，成功解鎖偷機車代步，沒打方向燈栽了。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲無業男撿機車鑰匙，成功解鎖偷機車代步，沒打方向燈栽了。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局中山分局長安東路派出所警員，在日前於轄區內巡邏，發現1台機車沒有依照規定打方向燈轉彎，警方上前盤查，駕駛人對於車主身份支吾其詞，追問之下，駕駛才坦承，是前一天晚上在萬華撿到鑰匙，嘗試發動路邊機車，後來找到對應機車，想貪小便宜才偷來代步，沒想到卻因為違規遭逮捕。

警方調查，25歲的李姓男子，平時無業，某日凌晨3時許，騎機車行經北市中山區南京東路3段、遼寧街口，因為沒打方向燈右轉被警方當場攔下盤查，面對詢問車主身份，李姓男子支吾其詞沒辦法給予警方合理答覆。

事後警方繼續追問，李姓男子才鬆口坦承，因為前一天在萬華區永福街撿到機車鑰匙，在附近試圖發動停在路邊的機車，最後找到對應的機車並且成功發動，當下立刻將機車騎走代步。

李姓男子表示，當時為了貪小便宜，所以才會將得手的贓車拿來代步，沒想到卻因為違規被警方當場查獲，除了依照竊盜罪嫌送辦，另外未打方向燈右轉，則依照道交處罰條例，汽車駕駛人，不依規定使用燈光者，最高恐罰3600元。

後續警方也通知遭竊的陳姓車主到案釐清，確認無誤後發還失竊機車，成功守護人民財物安全。中山分局提醒，民眾停放機車、自行車、電動車均應注意安全，確實上鎖並保存好相關鑰匙，避免讓不肖之徒有機可乘。

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