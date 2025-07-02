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知本溫泉套房1次賣出19間！法拍標單塞滿投標箱　國庫入帳1657萬

▲▼動員2位行政執行官與6位書記官協助審閱標單，盛況空前熱鬧滾滾。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲▼動員2位行政執行官與6位書記官協助審閱標單，盛況空前熱鬧滾滾。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮分署7月1日下午3時，舉行「123全國聯合拍賣會」，現場投標室擠滿投標民眾，標單更是塞滿投標箱。為加速開標流程，花蓮分署特別動員2位行政執行官與6位書記官協助審閱標單，盛況空前，熱鬧滾滾。當日總共有20標物件拍定，總拍定價高達1,657萬4,526元，成果相當豐碩，有效挹注國庫。

▲▼動員2位行政執行官與6位書記官協助審閱標單，盛況空前熱鬧滾滾。（圖／花蓮分署提供，下同）

花蓮分署表示，最受矚目的台東知本溫泉區「逸軒溫泉天廈大樓」，由於已進入第3次拍賣程序，價格實惠，吸引大量民眾投標，其中多間套房更出現多位民眾搶標。本次總共有19間套房拍定，總拍定價高達1,495萬4,526元。剩餘9標物件將進入特別變賣程序，本次向隅的民眾，可以持續關注相關拍賣訊息。

▲▼動員2位行政執行官與6位書記官協助審閱標單，盛況空前熱鬧滾滾。（圖／花蓮分署提供，下同）

知本溫泉套房當日拍定19間，總價超過1657萬。

另一物件，為花蓮縣瑞穗鄉青山段農地，面積約912坪，也是進行至第4次拍賣，底價下殺至160萬元，換算每坪只要1700餘元，可說是相當超值！且本件特別提供「無人機空拍影片」（https://www.youtube.com/watch?v=Fxzqn1BS-FY），提供應買人空中視角觀看標的，今天也以162萬元拍定。

▲▼動員2位行政執行官與6位書記官協助審閱標單，盛況空前熱鬧滾滾。（圖／花蓮分署提供，下同）

花蓮瑞穗農地也順利拍定。

花蓮分署表示，若對物美價廉的法拍標的有興趣的民眾，可以隨時關注該分署官方網站（https://www.hly.moj.gov.tw/）或行政執行署拍賣公告查詢系統（https://gov.tw/3eF）查詢。歡迎有興趣民眾踴躍參加，把握投資置產的絕佳機會。
 

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