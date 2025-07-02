「靜桃專案」改管猴5度被抓　直呼罰款比機車還貴

▲桃園警分局攜手環保局執行「靜桃專案」。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警分局攜手環保局執行「靜桃專案」，在市政府前廣場設立噪音檢測點，並由員警在周邊道路機動攔查，其中一部林姓男子騎乘的普通重型機車噪音擾人，剛抵達檢測點時即被環保局人員認出是「常客」，之前已經4次檢測超標，累積將近2萬元罰鍰，這次是第5次檢測超標，將直接裁罰1萬5千元罰鍰，林男直呼違規5次的總裁罰金額已經比這部機車還貴。

▲林姓男子為改管噪音常客，之前已經4次檢測超標，現在已5次超標被重罰1萬5千元。（圖／桃園警分局提供）

暑期保護青少年-青春專案，已於昨（1）日展開，專案時間為7月1日0時起至8月31日24時止，本次青春專案三大主軸為「淨化成長環境、防制被害及擴大宣導」。桃園分局攜手環保局昨晚8至11時執行「靜桃專案」，在桃園市政府前廣場設立噪音檢測點，針對中路重劃區周邊等區域，由員警騎乘警用機車在周邊的噪音車熱點路段實施攔查，帶到檢測點做噪音檢測，合計攔查25部汽機車，共15部噪音超標，均當場開單告發，罰緩金額合計為53700元。

▲女警劉宥佳獨力攔查3部機車噪音超標，優良表現讓人刮目相看。（圖／桃園警分局提供）

其中交通組巡官劉柏春攔查一部林姓男子駕駛騎乘的普通重型機車，剛抵達檢測點時即被環保局人員認出他是常客，之前已經4次檢測超標，累積將近2萬元罰鍰，這次是第5次檢測超標（標準90分貝，測出100分貝，超標10分貝），本次將直接裁罰1萬5千元罰鍰，駕駛直呼，違規5次的總裁罰金額已經比這部機車價值還要多了，實在得不償失。

埔子派出所女警劉宥佳獨力攔查3部機車噪音超標，總裁罰金額破萬元；大樹派出所女警陳亭如則是攔到葉姓男駕駛騎乘普通重型機車，噪音檢測雖然合格，但是意外被查出是沒有定期前往採尿檢驗的列管毒品人口，因為有強制調驗書，只好乖乖的配合前往派出所採尿送檢驗，如果驗出陽性反應，將面臨移送法辦命運。兩名女警戮力投入稽查取締噪音車，優良表現讓人刮目相看。