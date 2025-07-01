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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

涉死亡、重複連署...罷游領銜人遭搜索　罷團聲明沒違法還清白

▲罷免游顥團於6月4日前往南投縣選委會送交連署補件。（圖／資料照片，游顥罷團提供）

▲罷免游顥團於6月4日前往南投縣選委會送交連署補件。（圖／資料照片，游顥罷團提供）

記者高堂堯／南投報導

大罷免案本月26日辦理投票，檢調單位今天同時對國民黨南投縣黨部、罷綠議員領銜人蔡宜助，以及藍委游顥罷免案領銜人林敬桐發起搜索，並將蔡和林帶回偵訊；罷免游顥團體稍早發表聲明，強調絕無違法，盼司法儘速還給遭偵查的領銜人和幹部清白。

游顥與國民黨立院黨團曾於6月5日舉行記者會，指控民進黨南投縣黨部主委陳玉玲和領銜人林敬桐，利用「提議人與連署人重複」、「死亡連署」等方式作弊，又在中選會護航下進入第二階段審查；他當時呼籲南投地檢署比照其他縣市檢調對查辦罷綠團體的力道，儘速查辦民進黨南投縣黨部、縣黨部主委陳玉玲。

▲罷免游顥領銜人林敬桐遭檢調搜索，罷團聲明絕無違法、盼司法儘速還清白。（圖／翻攝「罷免游顥-去游除垢-You out」臉書粉專）

▲罷免游顥領銜人林敬桐遭檢調搜索，罷團聲明絕無違法、盼司法儘速還清白。（圖／翻攝「罷免游顥-去游除垢-You out」臉書粉專）

「去游除垢」罷免團體於臉書粉專PO文指出，林敬桐今天因「死亡連署」案遭檢調搜索與偵訊，數位幹部也遭約談，因此發布三點聲明：一、我們一貫依法罷免、嚴格把關，所有連署書均由志工募集，絕無偽造、冒名或其他違法情事；二、我們相信司法，願全力配合，也呼籲儘速釐清事實，還給林敬桐與本團清白，避免打擊基層參與民主的意願；三、對於所謂「死亡連署」的流言，我們呼籲勿以個案否定成千上萬真誠連署者與志工的努力。若有疑點，應依法查明。

「去游除垢」罷團強調，所有連署都是志工一張張簽回、「我們問心無愧」，並將堅守民主原則，持續以合法、透明、公正方式推動罷免，用行動守護人民權利、正視每一份民意。

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