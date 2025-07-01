酷夏拍賣太火了！士林分署11萬顆USDT+乙太幣秒殺　進帳破400萬

▲士林分署今（1）日舉辦酷夏「123聯合拍賣會」，現場買氣熱絡。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部行政執行署士林分署今（1）日舉辦酷夏「123聯合拍賣會」，吸引逾30人參與競標。成功拍定查扣財產包含11萬餘顆泰達幣（USDT）、4.9顆乙太幣（ETH）、華泰商銀股票、小貨車及女裝等，總成交金額達402萬元。此次拍賣不僅有效變價詐騙所得，更為國庫挹注財源，展現司法與執行機關打擊不法的實質成果。

本次拍賣最大亮點，為士林地檢署偵辦詐欺案時所查扣的加密貨幣資產，經囑託士林分署依法變價處分。拍賣當日吸引14組買家激烈搶標，歷經67輪競價後，11萬餘顆泰達幣最終以36.1萬元拍出，4.9餘顆乙太幣則拍得360.6萬元，成為全場最熱門標的。

此外，拍場同步推出其他標的，包括華泰商業銀行股票811股、2013年中華小貨車一輛，以及全新女裝服飾23件，亦全數順利拍定。整場拍賣會合計拍得金額超過402萬元，其中加密貨幣部分佔比高達98%，顯示虛擬資產變價市場持續受到買家關注。

▲此次拍賣不僅有效變價詐騙所得，更為國庫挹注財源，展現司法與執行機關打擊不法的實質成果。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林分署表示，透過定期拍賣機制，加速處理各類案件查扣財產，有效保全價值、落實刑法沒收新制，對阻斷犯罪鏈、保障被害人權益及充實公帑，均具實質意義。未來分署將持續與檢察機關緊密合作，強化分進合擊的執行能量。

士林分署也提醒民眾，每月第一週星期二下午3時，均會舉辦「123聯合拍賣活動」，內容多元，涵蓋不動產、動產、股票與加密資產等類別，歡迎踴躍參與。拍賣資訊可上士林分署官網或臉書查詢（網址：http://www.sly.moj.gov.tw）。