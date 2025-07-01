快訊／彭振聲妻子墜樓亡現勘+相驗　雄檢回應了

▲勘驗完畢後檢調人員將證物帶回。（圖／記者吳奕靖翻攝）
記者陳宏瑞、葉品辰／高雄報導
台北市前副市長彭振聲捲入柯文哲京華城弊案，今（1）日上午準備要開庭前，接到妻子輕生墜樓亡的消息崩潰痛哭，由律師代為請假，法官批准後彭趕抵高雄處理相關事宜。高雄地檢署表示，本件經檢察官相驗完畢，綜合現場事證，尚無外力介入之情形。
▲▼彭振聲兒子領取母親包包後離開殯儀館。（圖／記者陳宏瑞攝）
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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
▲勘驗完畢後檢調人員將證物帶回。（圖／記者吳奕靖翻攝）
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台北市前副市長彭振聲捲入柯文哲京華城弊案，今（1）日上午準備要開庭前，接到妻子輕生墜樓亡的消息崩潰痛哭，由律師代為請假，法官批准後彭趕抵高雄處理相關事宜。高雄地檢署表示，本件經檢察官相驗完畢，綜合現場事證，尚無外力介入之情形。
▲▼彭振聲兒子領取母親包包後離開殯儀館。（圖／記者陳宏瑞攝）
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