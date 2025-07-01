搭小黃公車逃離情傷！　女遊客遭男友丟包阿嬤熱心指路平安返家

▲台南小黃公車遍及偏鄉27行政區，搭配預約制服務，成為緊急情況下的交通救星。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「謝謝台南，還有那位溫暖的阿嬤。」一名女遊客日前在社群平台Threads分享旅行期間被男友丟包、無助哭泣的經歷，所幸遇上熱心在地阿嬤推薦搭乘台南「小黃公車」，讓她順利返家，這段真實故事感動大批網友，也意外掀起對偏鄉交通政策的關注。

市長黃偉哲看見貼文後親自回應：「很慶幸台南的小黃公車解決了妳當下的交通困擾」，並強調這正是市府推動交通平權的初衷。

交通局指出，女遊客與男友旅遊途中發生爭執，男方竟獨自騎車離去，留下她一人在偏僻地區無法叫車，只能蹲坐路旁哭泣。此時，一位阿嬤主動上前關心並引導她搭乘小黃公車，讓她得以平安脫困。該遊客感動發文，直呼「台灣人真的好善良」，網友更留言「這是小黃公車最感人的故事」。對此，市府感謝市民熱心助人，也表示將持續擴大小黃公車路網，2025年度預計再增10條新路線，照顧更多交通不便地區。

市府說明，目前台南市已設定42條小黃公車路線，服務涵蓋27個行政區、年服務人次突破32萬，其中溪北地區已實現「區區有小黃」。小黃公車提供固定班次與預約班次雙軌服務，凡兩人以上即可預約，且站牌一公里內可到府接送，收費比照市區公車，敬老卡、愛心卡、市民卡持卡者享免費搭乘。民眾可透過大台南公車APP或致電台一（06-331-9555）與中華衛星（06-291-2222）車隊預約服務，真正落實「有感」交通照顧。