台泰菲汶免簽互惠政策突破　背後關鍵原因曝

▲外交部亞東太平洋司長藍夏禮說明，與東南亞三國免簽互惠政策突破關鍵。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

泰國、菲律賓和汶萊近期相繼宣布給台灣免簽互惠措施，外交部亞東太平洋司長藍夏禮今（1日）表示，我國自2016年起，每年試辦對3國的免簽，加上外交部、駐館及民間等努力，最終於近期達成免簽互惠政策。

外交部今日上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由外交部亞東太平洋司長藍夏禮大使進行業務簡報。

繼泰國去年7月宣布延續對台旅客免簽證，菲律賓今年6月19日宣布7月1日起開放台灣旅客免簽停留14天，外交部長林佳龍也在6月23日宣布，即日起持台灣護照可免簽入境汶萊。媒體關心，台灣對3國試辦免簽多年，但為何近2年才達到免簽互惠待遇，突破點為何？

藍夏禮說明，2016年開始，每年試辦對泰國、菲律賓跟汶萊3國免簽，當初目的是方便兩邊商旅或觀光，希望最後達到互相免簽的政策目標。多年來，也持續透過外交部、駐館等，民間也給予很大支持跟督促，經多年洽辦，最近對方政府陸續改變原先作法， 給予我方免簽。

藍夏禮認為，這是各國政府對林佳龍提出的總和外交的誠懇善意回應，基礎也是基於我國跟東南亞國家本來就有很多實質合作關係，相信彼此免簽提供之下，能更進一步加強、深化與相關國家的實質關係。

一名涉外人士觀察，東南亞國家傳統上採政經分離，但發現在新地緣政治下，多做點平衡不是壞事。加上除了外交部與駐館的長期努力，對方也漸漸發現林佳龍總和外交、榮邦計畫的誘因，也願意深化與台灣的關係，畢竟中間多一個像台灣這樣的可信任的夥伴，何樂而不為？

而互惠免簽措施也有利於雙方商業往來、投資機會，該涉外人士舉例，若單次商旅就要花費上千元的簽證費用，且談商業合作絕非一次就能完成，對投資者可說是「非關稅障礙」、增加成本，因此對方絕對有考量到這點。