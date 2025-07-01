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苗栗勇消台中休假遇香客倒地　CPR+AED黃金時間救回一命

▲苗栗縣消防局三義分隊隊員凃明宏，休假搶救失去呼吸的香客，急救後送醫觀察中，事後低調未邀功。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣消防局三義分隊隊員凃明宏，休假搶救失去呼吸的香客，急救後送醫觀察中，事後低調未邀功。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

跟死神拔河！苗栗縣消防局三義分隊隊員凃明宏，6月28日休假返回台中清水紫雲巖參拜時，湊巧遇到1名60歲男香客突然昏倒，凃職業魂上身，當場發現香客頸動脈無脈動、現場沒有呼吸心跳，緊急進行心肺復甦術（CPR）、自動體外心臟電擊去顫器（AED）電擊2次後，趕在黃金時間，協助患者恢復呼吸心跳，送醫目前在加護病房觀察中，從死神手中挽救寶貴性命。

苗栗縣政府消防局指出，三義消防分隊隊員凃明宏（44歲），6月28日上午8:30 在台中清水紫雲巖參拜時，聽到旁邊一陣騷動，發現有1名進香團60歲男香客，原因不明突然倒地，凃憑藉平時的專業訓練，觸摸患者頸動脈無脈動，評估患者現場OHCA、無呼吸心跳，立即請旁邊的民眾協助執行CPR、AED急救流程，進行第2次電擊後，患者恢復呼吸心跳，雖還意識不清，但暫時脫離危險，等待台中梧棲分隊到場後，評估為ROSC（自主循環再甦），經緊急處置後，送往鄰近醫院加護病房觀察中。

▲苗栗縣消防局三義分隊隊員凃明宏，休假搶救失去呼吸的香客，急救後送醫觀察中，事後低調未邀功。（圖／記者楊永盛翻攝）

消防局第一救災大隊長鄭勝峰說，當時凃明宏休假與親友出遊，見義勇為救人後，低調沒有告知同事，直到台中市消防局在社群軟體轉傳現場急救畫面，苗栗縣消防局才得知其善行義舉，並貼在臉書粉絲團分享這份榮譽。

涂明宏謙虛說，緣份剛好遇到，只是順手發揮專業技能救回一條命，應該是對方福大命大，他只是盡力而已。消防局指出，近日將頒獎表揚其義行。

▲苗栗縣消防局三義分隊隊員凃明宏，休假搶救失去呼吸的香客，急救後送醫觀察中，事後低調未邀功。（圖／記者楊永盛翻攝）

凃明宏為台中大甲人，在苗栗縣消防局服務屆滿10年，曾任苗栗縣政府消防局特種搜救隊、苗栗分隊等單位服務，救護及救災經驗豐富，目前調至三義分隊，曾考取救助隊、化災進階班、中級救護技術員、救生員、激流R1、火災搶救班等專業證照。

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