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暑假學防災當小小消防員　台中消防局推24場免費營隊

▲▼台中消防局暑期消防營開放免費報名，2000個名額額滿為止。（圖／台中消防局提供，下同）

▲▼台中消防局暑期消防營開放免費報名，2000個名額額滿為止。（圖／台中消防局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府消防局年度熱門活動「暑期消防營——蛇福台中 Safe Taichung」自今（1）日中午12點起開放線上報名，今年共規劃24場免費營隊，釋出逾2000個名額，供6至12歲學童報名參加，額滿為止，預料將再掀報名熱潮。

消防局表示，營隊融合理論與實作，透過暑期活動讓孩童學習防火、防災等實用知識，從小建立正確應變觀念，提升整體防災意識，落實防患於未然。

消防局副局長戴峻焜強調，預防永遠勝於治療，日常生活應養成良好的用火、用電與瓦斯使用習慣，方能有效降低災害發生風險。他指出，若遇火災或地震等緊急情況，能否冷靜應對、迅速逃生，往往是生死關鍵，因此防災教育必須從小做起。

今年營隊場次分布更為全面，涵蓋市區、山線、海線及屯區各地，方便家長就近選擇地點與時段，實踐「防災教育無死角」的核心理念。

活動記者會現場播放歷年「小小消防員」營隊精采回顧，滿場洋溢童真笑聲與成就感，並設有互動體驗區，讓孩童親自操作 CPR 心肺復甦術、體驗 VR 虛擬滅火器模擬，還能換上迷你消防制服，化身小小英雄，度過寓教於樂的夏日時光。

▲▼台中消防局暑期消防營開放免費報名，2000個名額額滿為止。（圖／台中消防局提供，下同）

營隊內容多元豐富，包括射水滅火、模擬濃煙穿越、地震避難等實作訓練，搭配遊戲式教學與有獎徵答，讓學童在玩樂中學習關鍵的防災技能。

此外，消防局政風室也結合活動設置「廉能綠能，幸福台中」宣導區，透過闖關遊戲推廣誠信廉潔與環保觀念，將防災、誠信與永續三者合而為一。

消防局補充，活動採半天與整天兩種課程形式，便於家長彈性安排接送，相關時程與報名資訊已公布於消防局臉書粉絲專頁（報名連結），呼籲家長把握機會，讓孩子在安全中探索、在遊戲中學習，快樂成長，防災同行。

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