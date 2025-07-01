快訊／彭振聲妻輕生亡！　檢方「勘驗現場結束」轉往殯儀館

記者吳奕靖、戴若涵／高雄報導
台北市前副市長彭振聲捲入柯文哲京華城弊案中，1日上午準備要開庭前，突然接到電話通知妻子輕生亡的消息，當場情緒崩潰痛哭，其律師代為請假，彭振聲下午趕抵高雄處理相關事宜，稍早高雄地檢署檢察官趙期正則是前往事發地，勘驗墜樓現場約10分鐘後轉往殯儀館。
▲▼彭振聲妻子輕生亡，檢察官趙期正（右藍衣墨鏡）重回現場勘查。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）
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台北市前副市長彭振聲捲入柯文哲京華城弊案中，1日上午準備要開庭前，突然接到電話通知妻子輕生亡的消息，當場情緒崩潰痛哭，其律師代為請假，彭振聲下午趕抵高雄處理相關事宜，稍早高雄地檢署檢察官趙期正則是前往事發地，勘驗墜樓現場約10分鐘後轉往殯儀館。
▲▼彭振聲妻子輕生亡，檢察官趙期正（右藍衣墨鏡）重回現場勘查。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）
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