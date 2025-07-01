LIVE／不能再沉默！彭振聲太太輕生亡　民眾黨號召支持者集結北院

記者陳家祥／台北報導

前台北市副市長彭振聲捲入柯文哲京華城容積率弊案，今（1日）上午準備開庭時，突接到電話通知噩耗，妻子墜樓身亡，讓彭當場情緒崩潰，喊撕心裂肺地哭吼「我是被冤枉的」、「我不要開庭了，我要見太太最後一面」。為此，民眾黨今下午也動員支持者到北院聲援外，集結時間更提前至下午2點，「這不只是彭副一個人的事，每一位夥伴，都是我們堅定守護的對象」。

民眾黨組織部本規劃在今下午4點動員支持者到北院外聲援柯文哲，但上午突然發生彭振聲太太輕生的憾事，彭在法庭外撕心裂肺的哭喊震撼民眾黨，組織部為此將動員時間提早到下午2點。

民眾黨組織部指出，不能再沉默，這份悲痛與沉重，讓大家選擇提前站出來，「因為這不只是彭副一個人的事，每一位夥伴，都是我們堅定守護的對象。也願真相早日揭露、不再被掩蓋」。此次動員包括黨中央高層、8位黨籍立委以及縣市議員和各級民代等，都將出席。

黨主席黃國昌中午受訪說，聽到彭副在法庭外哭喊的那些話，已經難過到不曉得怎麼形容了，「台灣怎麼會變成這樣的國家？台灣怎麼會變成這樣的國家？我在法庭上看著那些檢察官，我想要問，就這樣逼死一條人命，你們心裡沒有感覺嗎？」

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