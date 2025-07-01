女軍人不滿同志戀被曝光！控告愛人的媽　誣告反要賠償2萬

▲台南地院審理黃女誣告損及楊婦名譽案，判黃女賠償楊婦精神損害。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

楊姓婦人反對女兒與軍中同袍黃姓女子發展同志戀情，竟向部隊長官揭露兩人營外同居情事，遭黃女控告妨害名譽，檢方將楊婦不起訴處分後，楊婦轉而反控黃女誣告並求償律師費及精神撫慰金74萬元，台南地院審理後認定黃女行為已侵害名譽，判須賠償2萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。

判決資料指出，黃女為職業軍人，與楊婦的女兒是軍中同袍，在同單位服役，兩人於2021年10月間，被楊婦發現2人疑似交往還在營外租屋同居，楊婦表示，曾接到督察室監察官電話詢問，便據實向部隊說明兩人關係與租屋情況。不料黃女於2022年8月提告楊婦涉嫌誹謗，但檢方認為罪嫌不足，將楊婦處分不起訴。

楊婦因此反控黃女誣告，並請求賠償律師費24萬元與精神慰撫金50萬元。台南地院審理後認為，律師費並非必要損害支出，難以認定為誣告所致損害，駁回此部分請求，但指出黃女誣告行為已對楊婦名譽造成傷害，酌情判賠精神慰撫金2萬元及年息5%。法院也考量雙方經濟條件與實際受損狀況，裁定其餘請求無據駁回。

法官指出，誣告行為本質上即屬侵害名譽與信用，屬於侵權責任。雖然黃女為現役軍人，未違反軍紀另案處分，但在誤指楊婦「造謠抹黑」後未能提出實證，反倒影響楊婦社會聲譽，而構成民法上名譽損害。