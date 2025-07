Cursor正式推出手機與網頁版　AI助理隨時幫你寫程式、修Bug

▲Cursor Agent上線網頁與手機版,不再受限IDE。(圖/CURSOR)

記者吳立言/綜合報導

專為開發者打造的AI工具平台Cursor宣布,其程式助理(Cursor Agent)正式支援手機與網頁平台,讓使用者不再受限於桌面端的開發環境,隨時隨地都能透過手機或瀏覽器啟動任務,進行程式撰寫、除錯、功能開發與專案管理。

Cursor is now on your phone and on the web.



Spin off dozens of agents and review them later in your editor. pic.twitter.com/y7mOlA9h07