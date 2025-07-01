Cursor正式推出手機與網頁版　AI助理隨時幫你寫程式、修Bug

▲Cursor Agent上線網頁與手機版，不再受限IDE。（圖／CURSOR）

記者吳立言／綜合報導

專為開發者打造的AI工具平台Cursor宣布，其程式助理（Cursor Agent）正式支援手機與網頁平台，讓使用者不再受限於桌面端的開發環境，隨時隨地都能透過手機或瀏覽器啟動任務，進行程式撰寫、除錯、功能開發與專案管理。

Cursor is now on your phone and on the web.



Spin off dozens of agents and review them later in your editor. pic.twitter.com/y7mOlA9h07 — Cursor (@cursor_ai) June 30, 2025

這項更新延伸了原本僅限於整合開發環境（IDE）中的Cursor Agent功能。官方表示，無論是使用電腦、平板，還是智慧型手機，只要透過瀏覽器即可存取Agent，並可選擇安裝為PWA（漸進式網頁應用程式）以獲得接近原生App的體驗，支援iOS與Android裝置。

根據Cursor說明，使用者可在背景執行任務，例如修復程式錯誤、建立新功能模組，甚至是針對整體程式碼基礎提出分析與建議。Agent也能處理多項任務並行運作，支援圖片輸入、後續指令補充與版本差異比較（diff review），提高開發效率。

此外，Cursor也加強與Slack的整合功能，允許團隊成員透過對話中提及「@Cursor」來觸發任務，並於任務完成後自動收到通知。此舉有助於團隊協作與任務追蹤，特別適合遠端工作場景。

開發團隊表示，此次將Cursor Agent擴展至手機與網頁平台，是希望讓開發者在任何場景下都能與AI助理無縫協作，從移動設備啟動任務、查看差異、提交PR（Pull Request），到回到筆電後繼續工作，一氣呵成。

目前Cursor Agent已可於cursor.com/agents使用，更多安裝與整合細節則可參閱官方文件。