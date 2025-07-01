賴清德團結十講「效果很好」？　蔣萬安：希望他繼續講

▲台北市長蔣萬安出席北捷遊憩公司開幕。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德日前啟動「團結國家十講」後，內容掀起不少討論，尤其涉及史觀再論述更引發在野黨質疑，今晚間預計發表第四講。對於有名嘴大讚「效果不錯」，台北市長蔣萬安今（1日）開酸，「我也希望賴清德總統繼續講」；他強調，民眾關心的議題還是用電、關稅等，而不是中央政府現在只搞政治不做正事。

針對總統賴清德的團結國家十講，資深媒體人周玉蔻說效果很好？蔣萬安對此回應說，「我也希望賴清德總統繼續講」。

至於有名嘴對團結十講有不同聲音，甚至指是戰略錯誤？蔣萬安說，他昨天也說過，不應該忘記過去前輩對台灣的貢獻，特別是身為中華民國總統更不應該抹煞中華民國歷史，也不該稱任何人是雜質。

民進黨中央希望台中市長盧秀燕可以發表他的史觀？蔣萬安說，其實民眾現在最關心的還是接下來包括關稅談判的結果對生活的衝擊影響，我們當然希望中央政府能談到對台灣最有利的條件，但是包括關稅、匯率波動的影響，包括民生與產業用電的需求等能源政策，這些都是民眾最關心的議題。

蔣萬安說，民眾關心的包括用電、川普政府的關稅，特別是中小企業及背後許許多多家庭都非常關注，以及現在匯率的波動，種種這些才是中央政府應該要全力進行與美方的溝通以及相關因應，民眾關心這些議題而不是中央政府現在只搞政治不做正事。