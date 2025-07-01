祖克柏砸數千億、延攬Scale AI創辦人領軍　Meta全力衝刺AI超級智能



▲臉書母公司Meta。（圖／路透）

記者吳立言／綜合報導

Meta執行長馬克・祖克柏（Mark Zuckerberg）近日向全體員工發出內部信，宣布公司AI部門將全面重組，並設立名為「Meta超級智能實驗室（Meta Superintelligence Labs, MSL）」的新團隊，致力於開發能夠執行等同甚至優於人類的任務的AI系統。

這支新成立的超級智能團隊將由 Scale AI創辦人暨前執行長Alexandr Wang擔任首席AI長（Chief AI Officer）。祖克柏形容Wang 是「這個世代最令人印象深刻的創業家之一」。同時，GitHub前CEO Nat Friedman也將與Wang搭檔，負責推進Meta在AI應用與產品層面的發展。 MSL將整合Meta原有的大型語言模型（LLM）、AI產品與基礎研究團隊（FAIR），並另外設立一個新實驗室，專門開發下一代AI模型。祖克柏強調「隨著AI技術進展加速，超級智能的實現正變得可見。我相信這會是人類新時代的開端，而我將全力以赴，讓Meta領先全球。」

根據報導，Meta計畫在未來幾年內對AI研發投入「數千億美元」的資源，涵蓋晶片、資料中心與大規模挖角計畫。今年稍早，Meta投資Scale AI高達143億美元，並因此成功延攬Wang加入。Meta同時也在與包括Perplexity AI與Runway AI在內的多間新創公司洽談收購，並預計併購以AI合成語音為核心技術的小型新創PlayAI。

值得注意的是，祖克柏這次親自主導招募行動，甚至邀請人才到他位於加州帕洛阿圖與太浩湖的私人住宅面談。據悉，Meta為吸引頂尖AI研究人員，開出包含數千萬美元股票的高額薪資組合，可見這場AI人才爭奪戰的激烈程度。