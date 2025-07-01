國民黨立委濫權施壓中油　關鍵證據曝光

▲時任立院交通委員會召委的陳雪生涉替金欣海運開協調會施壓中油涉收賄。圖為陳雪生與楊鎮浯立委時期的開會畫面。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

金門運油爆弊案！國民黨立委陳雪生涉嫌收取賄款施壓中油，替北農董座楊鎮浯的家族公司金欣海運解套標案合約，檢調正著手偵辦。本刊根據相關單位辦案進度及中油內部吹哨者提供的文件交叉查證，以還原此案經過，陳雪生遭控施壓的關鍵文件及手法也隨之曝光。

辦案人員查出，金航貳號故障後，發包單位中油公司煉製事業部大林煉油廠（大林廠）海運組，以及監造單位、該廠技術組生產管理課，立即在2019年11月12日函請金欣公司依合約規定尋找替代郵輪履約，但金欣時任總經理謝志坤卻在隔日回函中油大林廠，副本送陳雪生，稱金航貳號需大修，後續運送任務請中油自行負責，並協請陳雪生出面協調二者矛盾。

▲金航貳號故障後，陳雪生2019年11月間在協調會議上施壓，要求中油與金欣海運提前解約、速結案，並要中油自行尋找替代的運油船隻。

隨後，同年11月14日，陳雪生便在立法院青島會館舉行「金門地區油品緊急輸送協商會議」，與會者除謝志坤，還包括時任中油儲運處副處長陳慶興、時任大林廠海運組經理王財滿。

本刊取得吹哨者提供的會議紀錄，陳雪生在這場會議先是施壓中油，要他們答應與金欣提前解約，稱「金欣公司放棄後續合約之執行，請台灣中油公司自行尋找船隻載運油品至金門供油中心」，另要求中油「應儘速完成結案」，指中油與金欣雙方的合約「無法律爭議」，並在當天將會議結論函送中油、金欣。

▲陳雪生（圖）遭控收賄，替楊鎮浯家族掌控的金欣海運公司施壓中油。

本刊掌握，辦案人員查出，即便有該場協商會議，中油相關主管並未在第一時間妥協，會議後王財滿在11月19日上午，仍簽奉時任大林廠長陳正喜同意後發函金欣，要求金欣仍應自行找尋油輪繼續履約，未料，最後仍不敵陳雪生施壓，同天下午另由時任儲運處長楊家敦舉辦「金航貳號替代方案研商會議」，並決議由大林廠在11月20日另外提出油料運輸案限制性招標，不再繼續要求金欣依合約尋找合適的油輪履約。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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