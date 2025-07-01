淫魔郵差裝單身網交少女　套房淪偷拍攝影棚

▲陳姓郵差的女友A小姐誤拿男友硬碟，意外發現眾多偷拍影片檔。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

高雄地方法院日前審理一起偷拍案件，被告是一名郵差，被害人是他的前女友A小姐，她有一次錯拿男友的硬碟，結果發現上百部偷拍影片檔，內容驚悚、變態、涉及犯罪，為避免更多人受害，Ａ小姐報警提告，陳男去年底遭起訴，只是偷拍影片中還有少女及癌友，人數多達70人以上，行徑極為變態，沒想到檢警只處理她的部份，其他被害人情節更嚴重卻未有積極偵辦作為，放任淫魔郵差繼續逍遙法外，令A小姐擔心不已。

▲陳姓郵差（圖）偷拍超過70名女子的私密影像，連岳母都不放過。

整起事件要從3年前說起，當時單身的Ａ小姐在網路上認識小她好幾歲的陳姓郵差，對方自稱單身、熱烈追求，二人進而交往，成為情侶之後，陳常帶Ａ小姐到高雄市三民區的小套房或旅館過夜，雙方也發生多次性行為。

▲陳男將被害人的影片檔案分門別類用文字註記，彷彿在收藏戰利品。

Ａ小姐發現，陳男的性需求很大，不但會用情趣用品，就連外出遊玩，也會要求與她做愛，但她婉拒，後來她在陳的套房發現其他女人的照片、物品，好奇詢問陳，陳則回：「房子和物品都是我妹妹的。」但Ａ小姐查出，陳口中的妹妹與他不同姓，陳又稱：「每個家庭都有故事，說來話長！」四兩撥千金。

▲陳男偷拍前特別調整針孔角度，手法十分專業。

2022年5月某天，Ａ小姐攜帶電腦及硬碟到陳男的套房工作，離開時不慎誤拿陳的硬碟，沒想到回家打開一看，發現裡面有上百個影片檔，其中13個是她與陳在套房或旅館發生性行為的影像，還看到陳在天花板、牆邊架設針孔攝影機，偷拍二人交歡的畫面，受到極大的驚嚇與衝擊。

▲陳男偷拍前特別調整針孔角度，手法十分專業。

更扯的是，Ａ小姐還查出，陳男已婚有小孩，套房登記在妻子名下，他趁擔任職業軍人的妻子服役不在，把套房當砲房，除了Ａ小姐及其他數十名女子遭到偷拍，陳連妻子也沒放過，檔案中甚至還有岳母、小姨子洗澡的偷拍畫面。

編按：因本案被害者包括陳姓郵差的岳母、小姨子、補習班學生等人，為避免她們身分曝光，本刊隱匿陳的名字、變裝，並將其照片馬賽克，目的是保護被害者，而非袒護陳男。

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