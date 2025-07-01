金門爆運油弊案！　國民黨立委涉收賄喬事

▲由楊鎮浯家族掌控的金欣海運，旗下船齡40年的金航貳號因2019年底故障爆出運油弊案。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

政壇再爆弊案！本刊掌握，國民黨籍北農董座楊鎮浯家族所屬的金欣海運公司，獨攬中油八億7千多萬元的運油標案長達16年，但曾任國大代表的楊父楊肅元卻涉嫌行賄民代，施壓中油替家族公司解套標案合約，遭控收賄的正是國民黨現任立委陳雪生，楊鎮浯當時則擔任金門縣長。這件涉及縣長及立委層級的運油弊案，檢調不排除再搜索、約談相關人釐清真相。

離島資源稀缺，金門一直仰賴往返高雄的油輪載送油品。現任台北農產運銷公司董事長楊鎮浯家族成立的金欣海運公司，16年來取得中油公司共8億7千多萬元標案，靠著旗下的「金航貳號」油品船，獨攬中油運至金門的海上油料運輸工作，未料卻爆發涉嫌圖利、行收賄的運油弊案，涉案層級除有前國大代表及現任立委，曾任金門縣長的楊鎮浯也捲入其中。

▲金門運油弊案發生在楊鎮浯（圖）擔任金門縣長期間，涉案企業的實際負責人正是他的父親楊肅元。

本刊調查，金欣海運的實際負責人是楊鎮浯的父親、前國大代表楊肅元，楊母洪玉真則是現任董事長，自2003年起，金欣陸續得標並承攬中油高雄至金門的海上油料運輸標案，2019年11月8日，船齡近40年的金欣「金航貳號」油輪，在澎湖西北方51浬處因主機曲軸嚴重斷裂發生故障，拖往金門料羅灣修整，一度引發金門斷油危機，沒想到這次事件卻扯出一樁運油標案弊案。

根據標案契約，金欣海運在金航貳號故障後，原本應尋找替代油輪繼續履約，沒想到楊肅元等金欣高層，卻涉嫌行賄時任立法院交通委員會召委的國民黨立委陳雪生，由陳開協調會向中油施壓，要求提前解約，讓金欣公司免找替代油輪履約就得以結案。

▲陳雪生（圖）遭控收賄，替楊鎮浯家族掌控的金欣海運公司施壓中油。

本刊掌握，高雄地檢署及調查局南機站去年6、7月已前往位於高雄的金欣海運公司搜索，並約談部分涉案人及證人，廉政署近日將查獲涉及不法的資料移送雄檢，由於案件牽涉藍營前縣長及現任立委，相關單位不敢輕忽，不排除再發動搜索、約談相關人查明真相。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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