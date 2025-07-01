淫魔郵差偷拍70女私密片「逼當性奴」　小姨子、岳母也不放過

▲陳男偷拍前特別調整針孔角度，手法十分專業。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣出現淫魔郵差！一名已婚的陳姓郵差透過交友軟體等管道，與女子搭訕交往後，帶到住處或旅館發生性行為，並架設針孔偷拍，期間長達20年，就連少女、光頭的癌症病患也不放過，甚至逼被害者簽署性奴隸契約，控制對方！更扯的是，他還偷拍岳母及小姨子洗澡，並利用送信的機會，偷拍收信者裙底風光，被害者超過70人，從15歲到6、70歲都有。

直到一名女子與他交往後，意外發現證據報警，才東窗事發，只是影片已提供給檢警，目前只起訴郵差偷拍女友的部分，但少女等更多、更嚴重情節未有進展，淫魔郵差仍逍遙法外。

▲陳姓郵差（圖）偷拍超過70名女子的私密影像，連岳母都不放過。

投訴人A小姐指出，她在網路上認識陳姓郵差，進而交往。3年前某天，她到陳男家過夜，不小心拿到對方的隨身硬碟，回家一看，竟發現裡面有上百個影片檔，內容都是郵差自己架針孔，偷拍他跟女生做愛的畫面，被害人的年紀從15歲到70歲都有，甚至還有光頭的癌症病患等弱勢者，連A小姐自己也成了被害人。

▲陳姓郵差送信時，也曾偷拍收信女子的裙下風光。

▲陳男的偷拍對象中，還包括自己的岳母和小姨子。

更扯的是，A小姐發現陳男已婚、有小孩，他的妻子也被偷拍，還有岳母跟小姨子洗澡的畫面，甚至還與少女發生性關係，逼她簽署性奴契約，令她無法接受。陳男得知裝滿偷拍片的硬碟被拿走後，惱羞成怒，對A小姐提告竊盜、恐嚇、妨害電腦使用，最終她均獲不起訴。A小姐蒐證後，怒告陳男妨害秘密，被高雄地檢署起訴。

▲陳男偷拍的受害者中，有不少未成年少女。

本刊調查，陳男之前曾當過補習班老師，曾經跟女學生在教室發生性行為，拍攝影片，被一狀告上法院，最後獲判緩刑。沒想到他不知悔改，仍繼續犯案偷拍，非常惡劣。

▲陳男因偷拍A小姐，遭高雄地檢署（圖）起訴，全案由法院審理中。

編按：因本案被害者包括陳姓郵差的岳母、小姨子、補習班學生等人，為避免她們身分曝光，本刊隱匿陳的名字、變裝，並將其照片馬賽克，目的是保護被害者，而非袒護陳男。

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