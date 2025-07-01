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工程師批蘋果AI發展緩慢「缺乏危機感」：恐會步Nokia後塵

▲▼蘋果,Apple,蘋果公司。（圖／路透）

▲外國工程師批批評蘋果AI領域發展緩慢，恐會步Nokia後塵。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

AI浪潮席捲全球，不但各國政府、各大科技企業都開始投資布局，然而知名科技公司蘋果卻被批評在AI領域進展緩慢。前諾基亞研究員、現任特斯拉高級工程師Yun-Ta Tsai近日就根據過往在諾基亞的工作經驗，點出蘋果在AI及自動駕駛汽車方面發展緩慢的看法。

Yun-Ta Tsai日前在X平台發文，談到自己過往在諾基亞的工作經驗，當時公司針對否要取消實體鍵盤，全面改變成觸控螢幕，進行激烈討論，那個時候美國的工程師極力推薦使用觸控螢幕，認為這是比實體鍵盤更好的設計，但芬蘭的工程師卻猶豫不決。

Yun-Ta Tsai透露，這些芬蘭的工程師們後來列舉了一大堆觸控螢幕不好的原因，例如「觸控螢幕停止工作時怎麼辦」、「沒有實體按鈕，顧客會感覺不安」，認為貿然改變成觸控螢幕風險相當大。他指出，曾經阻礙諾基亞發展的「傳統思維」，如今似乎也正在困擾的蘋果。

他接著分析蘋果在AI及自動駕駛汽車等領域發展的態度及問題，他說，蘋果擁有佔據主導地位需要的一切要素，但蘋果卻似乎沒有表現出任何緊迫性，對於自動駕駛汽車領域也是，蘋果的機器學習經理認為全自動駕駛（FSD）非常不現實，而且還認為自家的模型更加優秀，可以慢慢發展，「他們並沒有真正關注該領域的快速發展。他們甚至認為根本就不存在競爭」。

他感嘆，蘋果的晶片及相關技術確實非常有競爭力，然而「他們缺少的不是技術，而是執行力」。

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