美女部落客驚傳離世　家屬沉痛證實：希望她能獲得安寧

▲正妹部落客28日驚傳離世，家屬沉痛證實。（圖／翻攝自IG／Doris Hsu）

記者趙蔡州／綜合報導

旅遊部落客Doris Hsu（許家瑜）28日驚傳離世，她的親人29日在臉書及instagram宣布她的死訊，她選擇以自己的方式離開，「我們家人都深感悲痛，也希望她此刻終於能獲得安寧，謝謝大家這段時間對她的關心與陪伴」。

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▲家屬證實Doris Hsu的死訊。（圖／翻攝自IG／Doris Hsu）

Doris Hsu的家屬29日在社群平台宣布Doris Hsu死訊，他是Doris Hsu的弟弟，想用這篇文章傳達一個非常沉重的消息，Doris Hsu已在28日離開了這個世界。「她選擇以自己的方式離開，我們家人都深感悲痛，也希望她此刻終於能獲得安寧」。

Doris Hsu的家屬說，謝謝大家這段時間對Doris Hsu的關心與陪伴，「若你曾經為她生命裡帶來溫暖，我們衷心感謝」、「希望這則訊息能讓仍在擔心她的朋友們安心，也給大家一個確認與告別的機會」。

消息一出讓粉絲們相當難過，有人說，「一直不敢相信你離開了，希望你在另一個國度做最美的天使」、「前陣子還看到妳的環遊世界貼文，一路好走，願妳在另個世界繼續當個自由自在快樂的漂亮天使」、「很喜歡看妳的旅遊分享，看到妳的離開真的很難相信」。

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