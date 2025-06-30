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桃園13區基層座談會7/1起跑　首場八德區登場

▲桃園13區基層座談會7/1起跑

▲桃園13區基層座談會啟動前，市長攜市府局處下鄉視察。（圖／民政局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府民政局30日表示，市長張善政自7月1日起至9月5日，走訪桃園市13區舉辦基層座談會，傾聽地方聲音，首場在八德區舉行。為精準掌握地方建設進度，今年座談會啟動前，市長攜市府局處下鄉視察，強化市政追蹤機制，截至113年底為止，里長提案解列率達6成，獲多數里長肯定。

首場座談將於八德區登場，針對民眾關心的「桃園市立醫院籌備」議題，由衛生局說明籌備進度；捷運綠線G11至G15b站通車在即，捷工局分別至桃園區及蘆竹區進行整體規劃進行簡報；觀音區月桃路拓寬延伸至成功南路改善工程，則由工務局進行專報，改善市區交通狀況。

民政局長劉思遠表示，從112年起各區提案案件共計411件、目前已解列244件，解列率達6成。市府將持續從基層實際需求出發，逐案追蹤、逐項回應，感謝里長不分日夜投入為民服務，成為市政推動第一線的最大助力。

民政局說明，13區基層座談會延續去年局處專報說明模式，由區公所彙集地方關心的重大建設案件，再由局處向里長進行匯報。今年再創新，市長在座談會啟動前，透過13區實地視察，掌握過去地方關注、建議事項的推動進度，以效率與行動回應基層的需求及期待。

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