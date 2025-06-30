嘉義市4處路口增設LED高燈　提升路口安全

▲嘉市府再強化4處大型路口夜間照明 照亮回家路 守護夜歸人 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

路燈照明是城市安全重要的指標，嘉義市每年推行「高燈計畫」，由市府工務處派員於夜間至各大路口勘查鄰近照明設備，今(114)年再完成保安二路與興達路口、保安二路與世賢路一段路口、世賢路一段580巷口以及北港路與四維路路口等4處路口設置6支高燈，將單燈增設為4燈LED高流明數燈具及提高燈桿 改善照明範圍，放亮效果顯著，大幅提升路口明亮度及用路人視野範圍，增加路口行車安全、降低交通事故發生，保障行人與行車安全。

工務處表示，目前全市已有44處路口完成高燈設置，市府未來將持續擴辦至其他人、車流較大路口，提供市民朋友安全、優質的夜間道路照明環境，工務處也呼籲用路人行經路口應減速慢行，勿貪一時之快違反交通規則，保護自己也保護其他用路人安全。

民眾若發現路燈故障 ，可透過以下3種管道通報：

1.電話撥打24小時路燈報修專線 0800-612219或(05)2254321

2.1999便民服務專線，告知服務人員路燈位置、編號及聯絡資訊即可完成報修

3.路燈報修系統 https://reurl.cc/kZ4eeb 或掃描燈牌上QR-code進入報修系統