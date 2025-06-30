500位舞者熱情競技！2025樸城盃舞蹈賽嘉義登場

▲2025樸城盃舞蹈賽嘉義登場，500位選手同場競技 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義愛舞拉丁舞團舉辦「2025台灣樸城盃舞蹈運動公開賽暨TNAL國家業餘聯賽嘉義站」，今28日在嘉義縣立體育館舉行，共有國內外500多位選手競逐獎牌，縣長翁章梁、縣議員姜梅紅等人也到場參與開幕式並為選手加油打氣，期許選手發揮實力，創造佳績。

嘉義愛舞拉丁舞團指出，樸城盃賽事邁入第5屆，希望選手們能像朴子市的樸樹一樣扎實成長，成為實力不凡的明星，今年有500多位選手參賽，由40位專業資深評審進行公正決斷，期望明年看見更多選手前來交流，切磋舞技。

主辦人翁仲德表示，這些年舞團努力在偏鄉進行才藝教育，在111年全民運打破嘉義縣歷史獎金及奪牌紀錄，更獲得嘉義縣才藝競賽全縣總冠軍及日本知事盃18歲以下世界冠軍，相信在翁章梁縣長的領導下，能在115年全民運再創佳績。

翁章梁表示，台灣樸城盃舞蹈運動公開賽暨TNAL國家業餘聯賽嘉義站來到第5屆，一年比一年熱鬧，全國各地選手齊聚一堂共同競技，包含選手年齡從4歲到70歲都有。

當比賽音樂一下，選手們展現出的曼妙舞姿讓人目不轉睛，這是一場競賽，也是肢體語言的盛宴，祝福選手都能獲得好成績。

嘉義縣政府教育處說明，樸城盃一年辦理一次，報名人數逐年提升，也代表大家越來越重視舞蹈運動，縣府將持續推展全民運動、提倡正當康樂活動。