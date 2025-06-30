嘉義縣健康促進教育成果亮眼　創新實踐展現多元成果

▲嘉義縣推動健康促進教育成果亮眼 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣舉辦「113學年度健康促進學校成果發表觀摩暨前後測成效評價報告研討會」，集結全縣140多所學校，展現多元成果與創新實踐，並分享在全國賽中脫穎而出的優異表現。活動透過成果觀摩與經驗交流，鼓勵學校深化健康促進政策，攜手親師生與社區，培養良好健康習慣，營造全人關懷的學習環境。

研討會由新埤國小承辦，教育處副處長顏廷育親自蒞臨會場。他表示，希望在嘉義縣「創新教育，健康+1」的施政主軸引領下，透過健康促進學校的推動，進一步提升全民的健康意識與良好生活習慣，共同邁向「健康家園、幸福城市」的願景。

活動現場也同步展出國中小學生的優良健康促進藝文作品，學生們透過海報、繪本及繪畫等多元創作形式，展現對健康議題的創意與關懷。此外，各健康促進議題中心學校也設置成果展示區，展出推動成效報告與相關文宣品，充分呈現嘉義縣在健康教育上的深耕與用心。

嘉義縣在教育部舉辦的「健康促進學校績優縣市」評比中勇奪「特優」殊榮，這已是第五度獲得該項肯定，並且是全國唯一獲此成績的非六都縣市。今年成績更上層樓，不僅教育處長李美華與新港國小校長顏金郎榮獲「推動奉獻獎」，全縣學校更斬獲14項大獎，充分展現嘉義縣在健康促進政策推動上的卓越成果與持續努力。

此外，教育部國民及學前教育署針對「視力保健」、「口腔保健」及「健康體位」等健康促進議題辦理績優學校遴選，嘉義縣表現同樣亮眼，三個議題均榮獲「特優」殊榮。分別由梅北國小推動口腔保健、和興國小推動視力保健，以及菁埔國小推動健康體位，勇奪三冠王。顯示嘉義縣政府與各議題中心學校通力合作，透過系統化團隊運作與創新教學策略，持續推動學生健康促進，成效卓著，為打造健康幸福校園奠定堅實基礎。

得獎項目

卓越銀質獎：大埔國中小

推動獎：過溝國中、月眉國小

特色學校社區夥伴獎：新埤國小、和興國小

創新課程獎：雙溪國小

前後測成效評價成果報告評選成績：

特優—東石國中、新埤國小

優良—菁埔國小、月眉國小